Боль в спине: как не запустить болезнь

От состояния вашего позвоночника зависит самочувствие всего организма. Какие опасности поджидают вашу спину и как распознать возможные болезни, рассказывают тульские специалисты.

Одна из тенденций современного мира — малоподвижный образ жизни. Если учесть, что большая часть населения проводит рабочий день, сидя за компьютером, то мы поймем, что круглые сутки наш позвоночник остается в неподвижном состоянии. Все это время наша спина находится в напряжении.

Поэтому сейчас редко можно встретить человека, который никогда не чувствовал боли в позвоночнике. Для некоторых боли в спине становятся настоящим испытанием. Большин­ство из нас просто принимают обезболивающую таблетку, но на самом деле даже безобидный дискомфорт в позвоночнике может быть сигналом серьезного заболевания.

Как не пропустить заболевание, рассказывает врач Марина Саяпина.



Марина Саяпина

— Как выявить скрыто протекающие заболевания опорно-двигательной системы?

— Современная медицина может выявить болезни даже на самых ранних стадиях. В этом очень действенна миофасциальная топографическая диагностика. Это функциональное обследование пациента, которое включает в себя диагностику состояния мышц туловища и конечностей, связок и суставов. Врач может определить объем активных и пассивных движений в позвоночнике и суставах, силу и тонус мышц конечностей, тип телосложения, асимметрию тела пациента и способность к выполнению безопасных физических нагрузок и движений в комплексе упражнений. Последнее зависит от разных систем организма: сердечно-сосудистой, дыхательной и т. д. Поэтому видеть состояние организма в целом очень важно для точной постановки диагноза.

— О чем чаще всего сигнализируют боли в позвоночнике?

— Боль в спине — довольно частое явление в жизни каждого из нас. В большинстве случаев причиной этой боли может быть остеохондроз. Это дистрофический патологический процесс в межпозвонковых дисках, который ведет к изменениям в костно-связочном аппарате позвоночника.

— Почему возникает остео­хондроз? И как можно бороться с этим заболеванием?

— Межпозвонковый диск — это своего рода «амортизатор» между телами позвонков, а позвоночник человека — это осевой орган, который выполняет функцию обеспечения вертикальной позы.

Как известно, внутридисковое давление положительно и составляет 5−6 атмосфер, что само по себе исключает возможность вправления «выпавшего» диска при проведении манипуляции, как это утверждается некоторыми неквалифицированными специалистами по мануальной терапии.

— Существуют ли какие-то действенные немедикаментозные методы лечения боли при межпозвонковой грыже?

— На самом деле позвоночник — это не только позвонки и диски. Это еще и мышцы, и связки, и сосуды, и нервы. А наша центральная нервная система, которая проходит через позвоночник, управляет им через мышцы. Поэтому, принимая во внимание анатомию и физиологию позвоночника, можно ли его восстановить таблетками или уколами? Или затягиванием в корсет своих и без того слабых мышц? Блокады? Они убивают периферические нервы, блокируют боль, которая является криком беды в организме.

Что происходит в итоге: одни средства относятся всего лишь к отвлекающей терапии, а другие способствуют мышечной атрофии.

Если же провести диагностику всех мышц туловища и суставов, то можно выявить закономерности, связанные с болями в спине. Мышцы выполняют не только опорно-двигательную функцию, но и транспортную, и информационную! Сосудистая система организма, которая находится внутри мышц, транспортирует кровь и лимфу ко всем органам, в том числе и к межпозвонковым дискам. Таким образом, мышцы — это насосы, без работы которых кровообращение нарушается. А если мы приводим состояние наших мышц к атрофии, сжимая их в объеме, то и сосуды, и нервы тоже сжимаются, ухудшая кровоток и питание межпозвонковых дисков и суставов, происходит их «высыхание», начинаются различные заболевания, например остео­хондроз.

В некоторых случаях боли в спине могут сигнализировать об образовании злокачественной опухоли. Ее симптомы очень схожи с другими недомоганиями: боли и дискомфорт в позвоночнике. Но онкологи уверяют — не стоит поддаваться панике.

— Когда при болях в спине стоит обратиться к онкологу?

На этот вопрос ответила врач-химиотерапевт Тульского областного онкологического диспансера Ирина Павлова.



Ирина Павлова

— Боль в костях (позвоночнике) может быть симптомом такого грозного осложнения онкологических заболеваний, как метастазы в кости. Чаще всего это происходит у пациентов, страдающих раком молочной железы, раком почки, раком предстательной железы. Пациентам, страдающим онкологическими заболеваниями, при появлении болей в костях, не купируемых обезболивающими средствами, следует незамедлительно обратиться к лечащему врачу. Современная медицина не стоит на месте, появляются всё новые способы диагностики и лечения пациентов с метастазами в кости. Самым простым и надежным методом диагностики является рентгенография костей скелета, популярность приобретают такие методы исследования, как сканирование костей скелета, МРТ и РКТ. Надо помнить, что диагноз рак и mts не приговор при раннем выявлении изменений и во­время начатом лечении.