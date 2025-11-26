Панические атаки, горе и спасение брака: с чем туляки идут в кабинеты психологической помощи

Кабинеты психологической помощи работают в Тульской области уже два года. Одним из первых в регионе такой кабинет появился в Киреевской центральной районной больнице. На его примере расскажем, как все устроено.

– С каждым годом порог стрессоустойчивости у людей снижается. А потребность в оказании психологической помощи - растет, – комментирует главный врач Киреевской ЦРБ Жанна Котова. – Наши психологи работают над исправлением психосоматических нарушений, оказывают срочную помощь тем, кто попал в сложные жизненные ситуации, помогают пациентам решать личностные проблемы, справиться с эмоциями.

Психологи окажут помощь и тем, кому рекомендовали посетить кабинет другие врачи, и тем, кто пришел сам. А еще еженедельно они выезжают в район, чтобы помочь пациентам на дому.

Медицинские психологи консультируют беременных. Чтобы снизить стресс в непростой для женщины период, а еще - чтобы помочь будущим мамам осознать ценность материнства, если женщина решила беременность прервать.

Психолог Ирина Седченко Чаще всего обращаются за помощью при панических атаках, тревожности, личном горе – например, тяжёлая болезнь или смерть близкого. Психолог – он не даёт никаких универсальных советов, не «учит жизни». Иногда для того, чтобы человек преодолел трудный жизненный период, нужно просто быть рядом с ним. Послушать, поддержать, иногда пожалеть… Часто встречаются семейные проблемы. Женщины, как правило, обращаются к психологу, пытаясь спасти брак и сохранить семью – для них важно научиться находить точки соприкосновения с супругом, наладить диалог.

Мужчины же приходят к психологу, обычно, после развода – чтобы быстрее адаптироваться к непривычной и незнакомой жизни вне семьи.

Был случай, когда муж с женой разошлись после 20 лет брака – накопились взаимные претензии и упрёки, нерешённые бытовые проблемы. Они поженились, когда им было по 18 лет и, конечно, разлад в зрелом возрасте проходил болезненно.

Муж и жена обратились за психологической помощью независимо друг от друга. Разумеется, ни один из супругов не знал, что второй ходит к тому же специалисту. Благодаря тому, что психолог видел «обе стороны медали», удалось буквально за несколько встреч повернуть ситуацию в нужное русло. В итоге между супругами состоялся очень долгий, важный и доверительный разговор и в результате семья воссоединилась.

Помогают Киреевские психологи участникам СВО и членам их семей.

Психолог Светлана Рыскова. Для родственников бойцов, находящихся в зоне боевых действий самое страшное – неизвестность. Военнослужащие не могут каждый день звонить своим близким, и это становится одной из причин повышенной тревожности, особенно у женщин. Они приходят на приём и рассказывают, что живут, буквально не выпуская телефон из рук. Каждые пять минут смотрят на экран, боясь пропустить звонок или сообщение в мессенджере. Если вовремя не принять меры, это перерастает в тревожный невроз и даже в настоящую психологическую зависимость. Справиться с такой проблемой непросто – нужна глубокая, регулярная терапия, а самое главное – искреннее желание самого пациента обрести психологическую устойчивость. Но уже через 2-3 сеанса можно наблюдать положительную динамику.

Одна из подопечных Светланы Рысковой справилась с тревожностью благодаря волонтёрству.

– Муж женщины отправился добровольцем в зону СВО, и первое время она буквально не находила себе места – забросила быт, срывалась на детях, поссорилась с родителями. За счёт психотерапии, со временем отношения в семье наладились, но тревожность не проходила.

Тогда я посоветовала пациентке пообщаться с волонтёрами, собирающими гуманитарные посылки для участников СВО. И это сработало – оказавшись в кругу единомышленников, женщина обрела эмоциональную стабильность, а дополнительной терапией для неё стало плетение маскировочных сетей.

Психологический кабинет работает в Киреевской ЦРБ с понедельника по пятницу, с 8.00 до 16.00. Прием посменно ведут два психолога. В среднем, на беседу с каждым пациентом уходит от 40 минут до часа. Запись обычно заполнена минимум на две недели вперёд – желающих попасть к психологу не меньше, чем к любому врачу-специалисту.

Сейчас кабинеты психологической помощи работают на базе 13 медучреждений Тульской области. Контакты здесь. Помощь бесплатна и анонимна.