Аутоиммунные заболевания: как их диагностировать? Рассказывает врач

Иногда иммунная система способна нарушать функции своего же организма. В чем причины аутоиммунных заболеваний? Почему их может быть сложно диагностировать? Какие есть факторы риска? — на эти и другие вопросы ответила Виолетта Бурдакова, ведущий медицинский эксперт ИНВИТРО.

— Что такое аутоиммунные заболевания?

— Аутоиммунные заболевания развиваются в случае патологической реакции иммунной системы на клеточные структуры и ткани собственного организм. Эти нарушения могут распространяться как на всю иммунную систему, так и на ее компоненты. К этой группе болезней относят системную красную волчанку, болезнь Крона, псориаз, ревматоидный артрит, целиакию и др. Механизм развития аутоиммунных патологий изучен не до конца. Чаще всего они имеют хроническую форму с периодами обострения и ремиссии.

— Почему аутоиммунные заболевания сложно диагностировать?

— Аутоиммунный процесс поражает разные органы и системы, что может приводить к появлению самых разных симптомов, при этом некоторые из них могут иметь непостоянный характер.

Чтобы выявить аутоиммунные заболевания, врач может назначить общеклинические и биохимические исследования, а также анализы на наличие специфических антител в крови к структурам определенных органов. Затруднение в диагностике может возникать из-за того, что многие виды аутоантител (антинуклеарный фактор, ревматоидный фактор, антитела к тиреопероксидазе и пр.) в небольших концентрациях могут присутствовать в крови клинически здоровых людей. Высокий уровень аутоантител у людей без каких-либо проявлений болезни можно рассматривать как фактор риска развития аутоиммунного заболевания в будущем.

— Что еще можно сказать о диагностике? И почему эти заболевания считаются одними из самых сложных в лечении?

— Диагностика аутоиммунных заболеваний начинается с визита к лечащему врачу, который выслушает историю появления симптомов и текущие жалобы, проведет осмотр пациента. После этого обычно выполняются инструментальные и лабораторные исследования. Именно комплексное обследование позволяет поставить диагноз.

Лабораторные тесты помогают оценить активность воспалительного процесса, эффективность назначенного лечения и дать прогноз течения болезни. К тестам первой линии относят исследования, направленные на выявление различных специфических аутоантител.

Инструментальные методы (рентгенография, ультразвуковое исследование, эндоскопия) дают возможность визуализировать (увидеть) характерные изменения пораженных органов. В отдельных случаях аппаратная диагностика играет ведущую роль, а иногда используется как дополнительная.

Для лечения аутоиммунных заболеваний в настоящее время чаще применяют иммуносупрессивные препараты. Также положительные результаты демонстрирует таргетная (молекулярно-прицельная) терапия, которую врачи подбирают индивидуально.

— Какие существуют факторы риска развития аутоиммунных заболеваний?

— Аутоиммунные заболевания чаще встречаются у женщин. Риск их развития повышается при наличии генетической предрасположенности. Различные заболевания иммунной системы также могут стать триггером (пусковым механизмом) возникновения аутоиммунных патологий.

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