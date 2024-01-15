В каких случаях простой герпес опасен для жизни?

Герпес – одна из самых распространенных вирусных инфекций человека, которая может активизироваться в холодное время года.

Как этот вирус живет в организме? О чем может говорить рецидивирующий герпес? Что нельзя делать, когда он поразил участок кожи?

На эти и другие вопросы ответил врач-инфекционист Андрей Поздняков.

– К каким осложнениям может привести запущенная форма герпеса?

– Герпес 1-го типа – лабиальный, который высыпает на лице. 2-й тип – генитальный, который высыпает на половых органах. Запущенные формы и той, и другой герпетической инфекции неприятны тем, что возникает массивное поражение кожи и слизистых. Все это часто осложняется вторичным инфицированием, что усиливает повреждение кожных покровов, сопровождается болью, а иногда повышением температуры.

– Что нельзя делать при возникновении герпеса?

– Нельзя расчесывать или каким-то образом нарушать целостность наружного покрова. Так очень легко занести вторичную бактериальную инфекцию. Сам по себе пузырек, который возникает после воздействия вируса герпеса 1-го типа, пройдет бесследно, появится корка. Затем кожа очистится. Если занести вторичную инфекцию, то возможно более глубокое повреждение и возникновение рубца.

– При каких условиях вирус герпеса активизируется в организме? О чем может говорить рецидивирующий герпес?

– Активация вируса возможна из-за снижения иммунного ответа вследствие определенного иммунодефицита. Он может возникнуть либо после перенесенных инфекций, либо после воздействия физических факторов: переохлаждения или перегрева. Герпес часто возникает в силу гиповитаминозов и недостаточности питания.

Любые дефициты в питании косвенно бьют по иммунному ответу.

– Почему герпес невозможно вылечить?

– Большую роль здесь играет долгое сосуществование человека и вирусов герпеса. Вирус сохраняется в человеке и прячется в тех местах, которые недостижимы для иммунного ответа. В частности, вирус герпеса 1-го типа прячется в ганглиях тройничного нерва – это «узелочки» по ходу тройничного нерва. В крови уже есть защитные антитела, и они этот вирус из крови иллюминируют. Поскольку часть вируса остается в своих очагах, куда действие иммунной системы не доходит, там он и будет дальше спокойно существовать.

– Как диагностируется герпес?

– Все вирусы герпеса диагностируются одинаково. Можно проверить антитела к вирусам герпеса 1-го и 2-го типа, а также можно проверить наличие самого вируса в различных биологических средах – в крови, в моче, в слюне методом ПЦР, т.е. посмотреть ДНК вируса герпеса. Нужно понимать, что вирусы герпеса очень древние с точки зрения филогенеза и эволюции. Они сосуществуют с тех пор, как человек возник как вид. Именно поэтому большинство герпетических инфекций, один раз заразив его, остаются в характерных для них локусах (участках хромосомы, где локализован ген), откуда их «выбить» невозможно, они приспособлены для того, чтобы жить там.