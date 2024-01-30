Почему важно отличать истинный голод от психологического и как это делать? Рассказывает врач

Повышенное чувство голода может стать причиной перееданий и привести к повышенному риску нарушения метаболизма и ожирения. Как связаны между собой повышенный аппетит и стресс? Чем психологический голод отличается от истинного? В чем могут быть причины повышенного чувства голода? — об этом рассказала Евгения Пальченко, врач-эндокринолог.

- Как аппетит связан со стрессом?

- Многие отмечают, что на фоне стресса появляется желание «заесть проблемы» и самое простое и под рукой в этом случае чаще всего сладкое и мучное, к тому же сладкое стимулирует выработку серотонина (гормона счастья). Такой стихийный прием быстрых (простых) углеводов провоцирует выброс большого количества инсулина, и чувство голода может появиться уже через 2 часа после последнего приема пищи.

Так формируется определенный шаблон поведения: стресс — сладкое — переедание — осуждение себя — снижение настроения — употребление новой порции сладкого — стресс и так порочный круг замыкается и цикл повторяется.

- Как отличить истинный голод от психологического?

- Истинный голод обусловлен дефицитом питательных веществ, которые организм просит восполнить — глюкоза, аминокислоты, жиры и белки. В этом случае чувство голода нарастает постепенно в течение 3-4,5 часа после еды, при этом появляется ощущение пустоты в желудке, урчание, слабость.

Истинный голод также может возникать после эмоционального или умственного напряжения, усиленных занятий спортом. То есть присутствует реальная физиологическая причина для повышения аппетита.

Психологический голод относится к патологическому, который может быть постоянным и временным. Непостоянный патологический голод — это быстро развивающееся желание поесть, не сопровождающееся никакими физическими ощущениями со стороны желудочно-кишечного тракта.

На фоне психологических проблем голод возникает как механизм защиты, формируются новые привычки: заесть стресс или плохое настроение, обиду или одиночество, приступ тревоги. К психологическому голоду можно отнести и привычку есть во время работы, просмотра телевизора или чтения.

Постоянный патологический голод формируется вследствие определенных заболеваний или при дисбалансе гормонов — встречается часто при болезнях щитовидной железы, сахарном диабете, а также может сопровождать человека при неправильно назначенных противозачаточных препаратах или антидепрессантах и т. д.

- Когда нужно обратиться к врачу?

- Если чувствую голода возникает слишком часто и сопровождается различными симптомами, в том числе повышением массы тела, потливостью, слабостью, раздражительностью, болью в области живота — необходимо обратиться к врачу-терапевту. Врач после сбора анамнеза и осмотра проведет первичное обследование, по результатам которого сможет предположить причину повышенного аппетита и направить к соответствующему специалисту. При резком и значительном увеличении или уменьшении массы тела в сочетании с наличием хронических патологий щитовидной железы или нарушений обмена веществ, можно обратиться сразу к врачу-эндокринологу.

