Гомеопатию ­­­- в лженауки?

Наш внештатный автор Алексей Ломов пытается разобраться, почему гнобят гомеопатов, такое ли это шаманство и как вообще со всем этим жить?

Гомеопатия ­- пустышка или панацея? Об этом спорят давно, но на прошлой неделе комиссия Российской Академии Наук по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований признала гомеопатию лженаукой и потребовала от Минздрава не применять гомеопатические лекарственные средства в государственных лечебных учреждениях. Учёные предложили запретить недостоверную рекламу о целебных свойствах таких препаратов и не выкладывать их в аптеках вместе с лекарствами.

Чем вызвано решение?

В меморандуме, выпущенном Комиссией РАН, объясняется, что после тщательных научных исследований стало ясно – лечение с использованием сверхмалых доз научно необоснованно. Убедительные, экспериментально доказанные данные о её эффективности отсутствуют, а теоретические объяснения и принципы действия механизмов гомеопатии не соответствуют известным физическим, химическим и биологическим законам. В связи с этим было рекомендовано «не включать гомеопатию в стандарты оказания медицинской помощи».

Ученые говорят: гомеопатия существует уже 200 лет. За эти два века не раз пытались научно обосновать принципы её действия. Но все попытки оказались безуспешными. По сути, людям по цене и под видом медицинского препарата продают пустышку, кусочек сахара. Это и есть определенный обман потребителя. Государству не следует тратить бюджетные средства на продвижение гомеопатии. Не должно быть ее рекламы в государственных СМИ.

Что же такое гомеопатия?

Принципы лечения, применяемые в гомеопатии, известны с давних времён. Известно, что даже такие древние мудрые врачеватели, как Гиппократ, Парацельс, Гален также в своей практике применяли способы, практикуемые в современной гомеопатии.



Самюэль Ганеман - отец гомеопатии.

Из этимологии слова можно понять, что это «лечение подобным». На латыни слово гомеопатия означает «подобное болезни». Введён этот термин был её основателем доктором Самюэлем Ганеманом в конце XVIII века (традиционная система медицины им же была названа словом «аллопатия» - «противоположное болезни»).

В новейшей истории России бытуют самые разные точки зрения относительно эффективности гомеопатии.



Геннадий Онищенко.

Сомнение в принятом РАН решении выразил бывший главный санврач Российской Федерации Геннадий Онищенко. По его мнению, «медицина - это не профессия, это скорее искусство», и «можно пытаться лечить пустышками, используя эффект плацебо, и он будет вполне эффективным!». К сожалению, появилось много шарлатанов и откровенных мошенников, продающих нуждающимся в лечении людям банальные пустышки.



Владимир Марийко.

Известный хирург Тульской области, доктор медицинских наук, заведующий медкафедрой в ТулГУ Владимир Марийко также не считает, что гомеопатия – это вредно, а решение РАН - скоропалительно: «Решение РАН говорит о проведении исследований, которые не подтверждают эффективность гомеопатии. Но широко используется практика, когда проводятся двойные независимые исследования, на основе которых подробно анализируется эффективность препаратов и выпускаются справочники. Я знаю, что в справочнике лекарственных препаратов «Видаль» за 2016 и 2017 годы есть и гомеопатические препараты».

По его мнению, эффективность гомеопатии полностью опровергать нельзя. Для примера он вспомнил про кофе – в одних исследованиях доказывается его вредность, а в других – обратное. «И я не удивлюсь, если через полгода выяснится, что гомеопатические препараты при определённых патологиях окажутся эффективными, - говорит Владимир Марийко. -

А еще я не встречал за всю свою тридцатилетнюю практику такого, чтобы человек говорил, что он не будет оперироваться, потому что гомеопат обещал его вылечить».

Вступилась за гомеопатию и терапевт из города Протвино, пожелавшая остаться неназванной:

«Это прекрасная вещь, когда, например, нужно вылечить аллергию. Не обострение астмы, не ангину, не перелом основания черепа. В гомеопатии действует древний принцип «лечи подобное подобным» и идея бесконечно малого содержания активного вещества (многократные разведения, пока в воде не останутся нерегистрируемые несколько молекул)». Где-то в феврале, по ее словам, хорошо начинать давать страдающему сенной лихорадкой, аллергией на цветочную пыльцу мизерные количества возбудителей той же цветочной пыльцы.

И организм начнет учиться справляться с «врагами».

Постепенно, к тому времени, когда в мае-июне на аллергика со всех сторон набросятся миллионы враждебных пылинок, он уже выработает устойчивость к ним.

«К сожалению, хороших гомеопатов мало, - добавила доктор, - и их трудно найти».

Противоположного мнения придерживается московский врач, хирург, профессор, доктор медицинских наук Андрей Фёдоров: «Гомеопатия - это лженаука в её крайней степени. Медицинская наука развивается так быстро, что нам давно пора освободиться от пережитков того времени, когда эффективных препаратов не было, приходилось лечить травками и прочими средствами. Один простой пример: мы все смотрим на народную китайскую медицину с надеждой, что нам эта экзотика поможет чем-то, открываем многочисленные «центры». А в это время Китай принял концепцию развития официальной мировой медицины, вложил в нее огромные средства и усилия, обучил в развитых странах тысячи специалистов. И теперь многие медики всего мира с завистью смотрят на достижения и результаты лечения в Китае».

По его словам, гомеопатия вводит людей в заблуждение (часто - с целью личной наживы недобросовестного врача).

По словам тульского врача-гомеопата, члена президиума Российского гомеопатического общества, кандидата медицинских наук, доцента кафедры физиологии ТулГУ Александра Сорокина, гомеопаты проводят научную работу, о результатах которой ежегодно докладывают на конференциях с международным участием. У самого Александра Сергеевича - десятки публикаций в медицинских журналах, получен патент на изобретение «Метод подбора гомеопатических средств», признанный и утверждённый в Минздраве РФ.

Александр Сорокин считает, что «возня» вокруг гомеопатии – это проявление нездоровой конкуренции: «В Туле гомеопатов мало. А в Москве и других крупных городах наличие наших препаратов приобретает уже такое распространение, которое ущемляет интересы фармацевтических компаний. Эти лекарства дешевле и в ряде случаев безопаснее и эффективнее. Естественно, крупные фармкомпании могут нести урон. Ведь гомеопатия не использует гормоны, антибиотики, нейролептики, цитостатики».

По его мнению, первая мина под гомеопатию была заложена тогда, когда было отменено лицензирование врачей-гомеопатов, и каждый желающий мог объявить себя таким врачом, тем самым дискредитируя метод.

«Интересно, что с гербалайфом никто не боролся, но он тихо исчез, как всё мертворожденное. В Италии развивается гомеопатическая иммунофармакология, в Германии популярна антропософская медицина, использующая гомеопатические препараты. По моему глубокому убеждению, с помощью этих методов можно лечить самую тяжелую органическую патологию. А мы всё боремся», - добавил Александр Сергеевич.

Международная практика

За рубежом, в странах Западной Европы и США, как и в России, также довольно противоречивое отношение научных кругов к вопросу о применении гомеопатических средств лечения.

Так, например, на слушаниях в клинике Майо (США) в 2007 году было определено, что доказательства клинических испытаний не убеждали достаточно, чтобы рекомендовать гомеопатию как «профилактику или лечение для детей и подростков при любых условиях». На основе фактических данных обзора 2015 года австралийского правительства Джозеф Бриггс, директор Национального института здоровья США (NIH), пришел к заключению, что «нет никаких надежных доказательств, что гомеопатия эффективна».

По мнению западных учёных от медицины, у гомеопатии есть «проблема правдоподобия».

Челюстной хирург из Дании Бьярни Якобсен, как и многие российские специалисты, по данному вопросу придерживается скептического мнения. Для портала Myslo он сказал: «Гомеопатия не работает. Доказательств ее эффективности, которые были бы получены научно-экспериментальным путем, и подтверждены и воспроизводимы, нет. Есть специальные методы измерения эффективности препаратов, и результаты таких исследований показали, что эффект гомеопатии не выше, чем у плацебо. Кому-то помогает, да.

Но и плацебо, таблетки из мела, помогают. Вера помогает, внушение. И просто водой можно лечиться.

Иногда и она помогает».

По его словам, гомеопатическая практика основывается на теории, у которой нет никакой научной основы.

Спор идет много лет. Препараты с приставкой «гомео» вроде бы и не вредят, но не факт, что лечат. В Минздраве делать выводы не спешат, создают рабочую группу, которая будет решать этот вопрос. Не нужно переживать, что завтра таблетки пропадут из аптек. Меморандум не запрещает гомеопатию, но потребители – как частные граждане, так и государственные учреждения здравоохранения - должны знать, что ее клиническая эффективность не доказана.

Раз эффект не доказан, то зачем затрачивать на такую терапию бюджетные деньги?

Но если пациенты верят в эффективность такого лечения, то никто не может запретить им тратить на гомеопатию свои денежные средства. Однако может оказаться так, что полученный в итоге результат – не больше, чем эффект плацебо.

А что думаете вы?