Как Миша победил лейкоз

Вместе с фондом «ЖИВИ» продолжаем серию жизнеутверждающих историй о маленьких жителях нашего города, которые победили онкологию! Фонд с 2016 года поддерживает отделение онкологии, гематологии и химиотерапии в ТДОКБ. Отделение рассчитано на 20 койко-мест и 6 коек дневного стационара, а каждый год в нем проходят лечение более 450 детей.

Миша готовится к возвращению в реальный мир, где он не был почти 3 года.

Большую часть его детской комнаты занимают многоэтажные здания из картонных коробок и конструктора — результаты фантазии и кропотливой работы Миши. Он создал своё поселение и наполнил его жителями и правилами.

Сейчас Мише 12 лет, но его беззаботное детство закончилось, когда ему исполнилось шесть. Тогда он сильно заболел вирусным простудным заболеванием, врач в поликлинике выдал направление на сдачу анализов, которые показали низкое содержание тромбоцитов в крови. Участковый педиатр уверенно сказала маме Миши: «Вам нужно к гематологу, тут что-то не то».

Мишу прямо из поликлиники на машине скорой помощи срочно доставили в детскую областную больницу Тулы, там мальчику сделали пункцию. Результаты повергли в шок и заставили оцепенеть родителей. Диагноз сына — острый лимфобластный лейкоз. Следующие 8 месяцев Миша с мамой провели в отделении онкологии, гематологии и химиотерапии детской областной больницы Тулы, возвращаясь домой лишь на несколько дней. А ведь там их ждала четырехлетняя сестрёнка Вика и папа Николай.

Миша прошёл тяжёлое лечение, которое к большой радости дало положительные результаты. Уровень тромбоцитов в крови пришел в норму, и наступила долгожданная ремиссия.

Мальчишка очень ждал когда ему уже наконец-то можно будет пойти в школу и вернуться к друзьям.

Но не тут то было, он столкнулся с ещё одним испытанием: во время одной из последних капельниц из-за индивидуальной реакции на лекарственный препарат у мальчика отказали ноги. Закончив лечение, врачи отправили Мишу домой, и так как случай не стандартный, никто не давал прогнозов о том, сможет или нет мальчик ходить. Миша упорный ребёнок, и конечно мнения врачей не знал, поэтому сам стал потихоньку становиться на ноги. Затем просил всех в семье помогать ему ходить на более длинные дистанции. А потом нашёл дома летом лыжные палки, и с их помощью научился заново ходить.

На это потребовалось 2 года, это было время стабильной ремиссии, лейкоз пока не возвращался.

Миша наконец-то зажил обычной детской жизнью: всё время гулял с сестрёнкой Викой во дворе, играл в игры и учился кататься на велосипеде. Больница вспоминалась всё реже, а идей на будущее становилось всё больше.

Все планы и мечты пришлось отложить, когда Мише исполнилось 10 лет. Анализы крови, которые он постоянно сдавал, стали становиться всё хуже и хуже. «У вас рецидив, вернулся лейкоз», — с досадой сообщили врачи. Миша был уже готов к курсам химиотерапии и даже прошёл один блок лечения, но оно не дало никаких позитивных результатов.

Оставался лишь один выход, чтобы выжить — сделать операцию по пересадке костного мозга. Врачи приняли решение делать родственную пересадку от сестры Вики.

Но было неизвестно подойдет ли она в качестве донора. Чтобы это узнать, нужно сделать дорогостоящее HLA-типирование. Такие процедуры не входят в ОМС, поэтому за помощью в оплате жизненно-важной процедуры, семья обратилась в фонд «ЖИВИ», который поддерживает отделение онкологии, гематологии и химиотерапии в областной детской больнице Тулы, где проходил лечение Миша. Благодаря множеству неравнодушных людей фонд «ЖИВИ» оплатил процедуру, стоимостью более 80 000 рублей.

Результаты типирования обрадовали всех: Вика на 99% подошла Мише в качестве донора, а это значит, что пересадку можно сделать как можно быстрее.

Операция по трансплантации костного мозга прошла в Москве в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Сейчас Миша проходит период приживления неродственного костного мозга: сдаёт анализы, ходит по улице в защитной маске. Но мальчик точно знает, что всё самое тяжелое уже позади. Он много рисует, делает поделки и мечтает о том, чтобы все, кто попал в беду, получали помощь.

Миша знает, что ему помогли выздороветь люди, которые делали пожертвования в фонд «ЖИВИ», и хочет, чтобы таких людей становилось как можно больше.

Фонд «ЖИВИ» помогает детям, проходящим лечение в отделении онкологии, гематологии и химиотерапии ТДОКБ. Десятки маленьких пациентов ежедневно проходят борьбу с тяжелыми заболеваниями.

