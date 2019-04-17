Растим здорового и умного ребенка
Как? Расскажут врачи тульских клиник.
Посещение педиатра – обязательно
Врач-педиатр Елена Анатольевна Тихонова.
Елена Тихонова
До года детям необходимо принимать витамин D. Когда ребенок станет чуть постарше, рекомендуется давать ему комплексные поливитамины с микроэлементами. Обязательно нужно следить за питанием, чтобы оно было полноценным. В рационе должны присутствовать овощи, фрукты. Вредные продукты нужно исключить.
Не допускайте йодный дефицит!
Врач-эндокринолог Людмила Витальевна Кийкова.
Людмила Кийкова
Ребенок жалуется на усталость, быструю утомляемость, ему тяжело запоминать в школе, у него ломкие ногти и выпадают волосы? Это может быть симптомами йододефицита. При этом у ребенка может измениться структура шеи. Если йодный дефицит запущен и уже развивается зоб, это может привести к нарушению гормональной функции щитовидной железы.
Как бороться с йододефицитом? Употребляйте продукты, содержащие йод: морепродукты, морскую капусту, киви и др., а также йодированную соль.
Помогите справиться с проблемами
Врач-психотерапевт Елена Валерьевна Белынцева.
Елена Белынцева
У школьников – другие проблемы, когда им нужно непривычно долго сидеть на уроках, быть внимательными. Если есть слабости в нервной системе, они могут обостряться. Важно ребенка в этот момент не перегружать. Больше гуляйте с ним на свежем воздухе.
С подростками важно больше разговаривать и интересоваться их жизнью. У них в этом возрасте возникают социальные проблемы. Нельзя, чтобы ребенок замкнулся в себе.