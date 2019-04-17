Растим здорового и умного ребенка

Как? Расскажут врачи тульских клиник.

Посещение педиатра – обязательно

Врач-педиатр Елена Анатольевна Тихонова.

Елена Тихонова – Детский врач ведет ребенка с самого рождения. До месяца малыш должен быть осмотрен педиатром не менее трех раз, до года кроху показывают врачу каждый месяц. С какими симптомами нужно обязательно идти к врачу? Так, если малыш в первые месяцы после рождения не прибавляет в весе или же очень беспокоен, часто плачет. Причину нарушений может выяснить только специалист.

До года детям необходимо принимать витамин D. Когда ребенок станет чуть постарше, рекомендуется давать ему комплексные поливитамины с микроэлементами. Обязательно нужно следить за питанием, чтобы оно было полноценным. В рационе должны присутствовать овощи, фрукты. Вредные продукты нужно исключить.

Не допускайте йодный дефицит!

Врач-эндокринолог Людмила Витальевна Кийкова.

Людмила Кийкова – Дефицит йода в организме провоцирует заболевание щитовидной железы, отставание в умственном развитии. Необходимо заниматься профилактикой у себя в семье.

Ребенок жалуется на усталость, быструю утомляемость, ему тяжело запоминать в школе, у него ломкие ногти и выпадают волосы? Это может быть симптомами йододефицита. При этом у ребенка может измениться структура шеи. Если йодный дефицит запущен и уже развивается зоб, это может привести к нарушению гормональной функции щитовидной железы.

Как бороться с йододефицитом? Употребляйте продукты, содержащие йод: морепродукты, морскую капусту, киви и др., а также йодированную соль.

Помогите справиться с проблемами

Врач-психотерапевт Елена Валерьевна Белынцева.

Елена Белынцева – Дети младшего возраста могут сторониться сверстников,у них проявляются различные страхи. Это может свидетельствовать о слабости нервной системы. Родители должны принять меры, чтобы это не разросталось, обратиться к специалисту.

У школьников – другие проблемы, когда им нужно непривычно долго сидеть на уроках, быть внимательными. Если есть слабости в нервной системе, они могут обостряться. Важно ребенка в этот момент не перегружать. Больше гуляйте с ним на свежем воздухе.

С подростками важно больше разговаривать и интересоваться их жизнью. У них в этом возрасте возникают социальные проблемы. Нельзя, чтобы ребенок замкнулся в себе.