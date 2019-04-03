Как правильно пить лекарства
Таблетки, микстуры и капсулы принесут вам больше пользы и не доставят неприятностей, если принимать их с умом.
Казалось бы, что проще: взял таблетку, на бегу запил ее чаем или кофе, и готово! На самом деле, прием лекарства должен быть упорядоченным и строго контролируемым.
- Не принимайте несколько препаратов одновременно. Помните, что лекарства могут быть несовместимы друг с другом. Так, антибиотики не следует самостоятельно сочетать с жаропонижающими, снотворными, антигистаминными препаратами.
Препараты железа несовместимы с антацидами (Альмагель, Маалокс, Ренни и т.д.). Пероральные контрацептивы (марвелон, нон-овлон, жанин и др.) нельзя совмещать с анальгином, антибиотиками и сульфаниламидами (стрептоцид, бисептол).
Между приемом энтеросорбентов (активированный уголь, полисорб, смекта) и любых других препаратов должно пройти не менее двух часов. Если же врач выписывает вам несколько лекарств одновременно, то принимать их нужно с интервалом в 30 минут, а никак не «горстями».
- Учитывайте возраст и положение. Одни и те же медикаменты по-разному влияют на детей, пожилых людей, беременных. Более того, лечебный эффект таких лекарств, как эритромицин, верапамил, диазепам ниже у женщин, чем у мужчин, а анаприлина и тазепама – наоборот. Беременным (особенно в течение первых трех месяцев) лекарства противопоказаны и назначаются врачом только по жизненным показаниям. Пожилым людям в связи с ухудшением кровоснабжения и ослабленной работой почек и печени необходимо принимать лекарственные дозы на 30-50% меньше, чем молодым людям. Лучше использовать таблетки, так как капли сложнее дозировать.
Есть отдельные лекарства и для мужчин, особенно тех, кто находится за рулем.
Им нельзя принимать противоаллергические препараты, которые одновременно обладают снотворным действием: супрастин, тавегил, димедрол. Вместо них назначаются лоратадин, эриус и т. д.
- Не разжевывайте таблетки в оболочке. Многие считают, что перед тем как проглотить таблетку, ее обязательно нужно разжевать. Но разжевывать таблетки, покрытые специальными оболочками, нельзя. Это связано с тем, что вещества, содержащиеся в них, должны начать действовать только в кишечнике. Если их разжевать, никакого лечебного эффекта не будет, зато есть вероятность нежелательных побочных реакций.
- Запивайте таблетки. Не всегда верно и мнение, что запивать лекарства лучше простой водой. Все лекарства действительно нужно запивать. Но для сульфаниламидных препаратов (бисептол, сульфадиметоксин) лучше подходят щелочные минеральные воды, для индометацина – молоко, для кофеина, теобромина и теофиллина – кислые соки. Препараты кальция нельзя запивать молоком, так как оно затрудняет их всасывание в кровь. То же самое касается тетрациклина: образуются труднорастворимые соединения, которые откладываются на зубной эмали. Если вам назначили жаропонижающие средства, лучше избегать приема молочно-растительной пищи, а налегать на мясные продукты.
- Не пейте алкоголь. Ни в коем случае нельзя совмещать лекарства и алкоголь, особенно аспирин и парацетамол. Соединив прием нитроглицерина с выпивкой, вы рискуете вызвать коллапс – резкое острое ослабление кровообращения. И уж конечно не стоит запивать алкоголем лекарства, влияющие на нервную систему.