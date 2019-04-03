Как правильно пить лекарства

Таблетки, микстуры и капсулы принесут вам больше пользы и не доставят неприятностей, если принимать их с умом.

Казалось бы, что проще: взял таблетку, на бегу запил ее чаем или кофе, и готово! На самом деле, прием лекарства должен быть упорядоченным и строго контролируемым.

Не принимайте несколько препаратов одновременно. Помните, что лекарства могут быть несовместимы друг с другом. Так, антибиотики не следует самостоятельно сочетать с жаропонижающими, снотворными, антигистаминными препаратами.



Препараты железа несовместимы с антацидами (Альмагель, Маалокс, Ренни и т.д.). Пероральные контрацептивы (марвелон, нон-овлон, жанин и др.) нельзя совмещать с анальгином, антибиотиками и сульфаниламидами (стрептоцид, бисептол).



Между приемом энтеросорбентов (активированный уголь, полисорб, смекта) и любых других препаратов должно пройти не менее двух часов. Если же врач выписывает вам несколько лекарств одновременно, то принимать их нужно с интервалом в 30 минут, а никак не «горстями».

Помните, что лекарства могут быть несовместимы друг с другом. Так, антибиотики не следует самостоятельно сочетать с жаропонижающими, снотворными, антигистаминными препаратами. Препараты железа несовместимы с антацидами (Альмагель, Маалокс, Ренни и т.д.). Пероральные контрацептивы (марвелон, нон-овлон, жанин и др.) нельзя совмещать с анальгином, антибиотиками и сульфаниламидами (стрептоцид, бисептол). Между приемом энтеросорбентов (активированный уголь, полисорб, смекта) и любых других препаратов должно пройти не менее двух часов. Если же врач выписывает вам несколько лекарств одновременно, то принимать их нужно с интервалом в 30 минут, а никак не «горстями». Учитывайте возраст и положение. Одни и те же медикаменты по-разному влияют на детей, пожилых людей, беременных. Более того, лечебный эффект таких лекарств, как эритромицин, верапамил, диазепам ниже у женщин, чем у мужчин, а анаприлина и тазепама – наоборот. Беременным (особенно в течение первых трех месяцев) лекарства противопоказаны и назначаются врачом только по жизненным показаниям. Пожилым людям в связи с ухудшением крово­снабжения и ослабленной работой почек и печени необходимо принимать лекарственные дозы на 30-50% меньше, чем молодым людям. Лучше использовать таблетки, так как капли сложнее дозировать.



Есть отдельные лекарства и для мужчин, особенно тех, кто находится за рулем.



Им нельзя принимать противоаллергические препараты, которые одновременно обладают снотворным действием: супрастин, тавегил, димедрол. Вместо них назначаются лоратадин, эриус и т. д.