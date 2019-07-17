С псориазом можно подружиться

Вылечить псориаз до конца невозможно: появившись один раз, эта болезнь с человеком не расстается до конца жизни.

Псориаз, или чешуйчатый лишай, – это хроническое заболевание кожи, название которого происходит от греческого слова «псора», обозначающего «зуд». При псориазе на коже головы, коленях и локтях, в нижней части спины и в местах кожных складок образуются воспаленные плотные шелушащиеся пятна красного цвета, так называемые псориатические бляшки. Это происходит из-за того, что на отдельных участках тела нарушается процесс ороговения кожи. Если обычно цикл деления и созревания клеток кожи происходит за 3-4 недели, то при псориазе клетки не успевают созреть до конца, превратиться в роговую пластинку и начинают шелушиться.

Чем раньше начинается псориаз, тем более тяжело и с частыми рецидивами протекает он в дальнейшем. У пожилых людей псориаз часто сочетается с гипертонией, сахарным диабетом, атеросклерозом, гастритами, язвенной болезнью желудка, циррозом печени, желчнокаменной болезнью, неврозом, ожирением.

При легкой форме на коже может появиться одно пятно.

Относиться к нему нужно почтительно: не стараться любым способом самостоятельно избавиться от него и сразу обратиться за советом к дерматологу.

Такие малые проявления псориаза носят название «дежурные бляшки». Это значит, что пока псориаз в организме дремлет, дежурит и ждет своего часа.

Если не соблюдать режим отдыха, питания, нервничать, испытывать стрессы и переутомление, то псориаз может накрыть человека с головой – когда не останется ни миллиметра здоровой кожи.

Кроме кожи псориаз может поражать слизистые, например, бывает псориатический конъюнктивит, при котором глаз краснеет, воспаляется. При псориазе страдают внутренние органы и суставы, поэтому псориаз называют еще псориатической болезнью.

Причины возникновения псориаза могут быть разными. Чаще всего псориаз вызывает наследственность, стресс, постоянное нервное перенапряжение, инфекционные заболевания (частые ангины, гайморит, воспаление яичников, кариес).

Обострение может спровоцировать неправильное питание: соленые и острые продукты, сладости, алкоголь (особенно пиво). Именно поэтому необходимо систематическое лечение и постоянное наблюдение у дерматолога.

Псориаз очень не любит воду – чаще принимайте душ, деликатно пользуйтесь мочалкой, отшелушивайте чешуйки кожи. Очень полезно после каждого купания смазывать кожу стерилизованным на водяной бане оливковым маслом, питательным кремом с витаминами А и F, вазелином.

Дерматологи выделяют зимнюю и летнюю форму псориаза. Если болезнь заявляет о себе зимой (ноябрь, декабрь, январь, февраль), то летом, если врач не запретит, вы можете отдохнуть на море, накупаться и позагорать.

Если же ваш псориаз просыпается именно летом (май, июнь, июль, август), то ехать на юг НЕЛЬЗЯ!

Псориаз – не инфекционное, а значит, и не заразное заболевание. Не пугайтесь этих больных, не обижайте своим пренебрежительным отношением.

Автор: Марина Светлова.