Как избавиться от осенней депрессии

Залог хорошего настроения – налаженный режим сна и отдыха, прием витаминов и микроэлементов и занятия спортом. На фото: Ирина Пшонкина, Ольга Варегина и Евгения Матохина.

Как отличить депрессию от плохого настроения? Что поможет легче перенести холодный период? И как вывести себя из легкой депрессии?

На эти и многие другие вопросы читателей Myslo отвечает психиатр, психотерапевт, нейрофизиолог и сомнолог тульского Центра нейрофизиологии Ирина Репина.

– Существует ли осенняя хандра на самом деле? И что обычно люди подразумевают под этим «диагнозом»?

Ирина Репина – Диагноза «сезонная депрессия» и «осенняя хандра» не существует. Но снижение активности, настроения и работоспособности в холодное время года, действительно, бывает почти у всех. Это связано с сезонным нарушением обмена нейромедиаторов, тех веществ, которые выделяет мозг, в том числе и для того, чтобы у нас всегда был стабильный уровень хорошего настроения.

Уменьшение продолжительности светового дня отражается на циркадных ритмах, или, другими словами, наших «биологических часах». В темное время суток у нас в организме происходит выброс гормона сна – мелатонина, и мы хотим спать. Когда световой день сокращается, изменяется выработка мелатонина и гормона радости – серотонина, появляются сонливость и упадок сил.

Помимо этого люди страдают от недостатка солнца, которое, как известно, является мощной профилактикой депрессии.

Ну и, конечно, не стоит забывать про авитаминоз. Все эти факторы и становятся неким стрессом для нашего организма.

– Как наиболее комфортно пережить этот период?

– Во-первых, не менять режим сна и бодрствования в течение года. Если вы привыкли вставать в 7.00 и ложиться в 23.00, то делайте это каждый день, невзирая на время года.

Во-вторых, занимайтесь спортом и по возможности принимайте витаминно-минеральные комплексы, чтобы восполнить запас необходимых веществ в организме.

– Некоторые считают, что депрессия – это проявление лени, эгоизма, плохого характера. Насколько она опасна на самом деле?

– Депрессия – это болезнь, и она признана всеми международными классификациями. Есть три степени тяжести: легкая, средняя и тяжелая. Последняя очень опасна, так как нередко ведет к суицидальным мыслям, намерениям и поступкам. Депрессия – угрожающее жизни состояние, и нужно избавиться от него как можно быстрее.

Отличить просто плохое настроение, или циклотимию (неопасное психическое расстройство, которое характеризуется перепадами настроения в течение дня. – Прим. авт.) от депрессии может только врач, так что если вы заподозрили симптомы у себя или близкого человека, не затягивайте с обращением за помощью.

– На какие симптомы обратить внимание?

– Снижение работоспособности, настроения, нарушение аппетита – недоедание или переедание, упадок сил, ангедония (снижение или утрата способности получать удовольствие, сопровождающееся потерей активности в его достижении. – Прим. авт.). Депрессия – это всегда снижение качества жизни и бессилие, когда даже дела по дому кажутся неразрешимой задачей. Часто страдающему расстройством кажется, что мысли в голове становятся вязкими, замедленными, тягостными.

А еще характерный признак – ранние пробуждения, когда человек просыпается часа в четыре утра, а оставшееся до подъема время проводит в тягостных навязчивых мыслях.

– Что чаще становится причиной и отправной точкой депрессии?

– Факторов много: наследственность, проживание в широтах, где почти не бывает солнечных дней, и т.д. Иногда она начинается спонтанно, когда ничего болезнь не провоцирует, но бывает и ситуационная депрессия, например, связанная с работой или каким-то другим потрясением.

Но для всех пациентов с диагнозом «депрессия» у меня есть отличная новость: она лечится!

Главное – не затягивать с визитом к врачу и не слушать экспертов в социальных сетях, которые советуют вам те или иные антидепрессанты. Все лекарства нужно подбирать только под наблюдением врача.

– Самому выйти из депрессии реально?

– Да, если это легкая депрессия невротического уровня. Тогда можно взять себя в руки, самостоятельно позаниматься ауто­тренингами, настроить себя на хорошее будущее. Но если депрессия затяжная, избавиться от нее без помощи врача почти невозможно, тем более что со временем без лечения всё может только усугубиться.