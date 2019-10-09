Как избавиться от осенней депрессии
Залог хорошего настроения – налаженный режим сна и отдыха, прием витаминов и микроэлементов и занятия спортом. На фото: Ирина Пшонкина, Ольга Варегина и Евгения Матохина.
Как отличить депрессию от плохого настроения? Что поможет легче перенести холодный период? И как вывести себя из легкой депрессии?
На эти и многие другие вопросы читателей Myslo отвечает психиатр, психотерапевт, нейрофизиолог и сомнолог тульского Центра нейрофизиологии Ирина Репина.
– Существует ли осенняя хандра на самом деле? И что обычно люди подразумевают под этим «диагнозом»?
Ирина Репина
Уменьшение продолжительности светового дня отражается на циркадных ритмах, или, другими словами, наших «биологических часах». В темное время суток у нас в организме происходит выброс гормона сна – мелатонина, и мы хотим спать. Когда световой день сокращается, изменяется выработка мелатонина и гормона радости – серотонина, появляются сонливость и упадок сил.
Помимо этого люди страдают от недостатка солнца, которое, как известно, является мощной профилактикой депрессии.
Ну и, конечно, не стоит забывать про авитаминоз. Все эти факторы и становятся неким стрессом для нашего организма.
– Как наиболее комфортно пережить этот период?
– Во-первых, не менять режим сна и бодрствования в течение года. Если вы привыкли вставать в 7.00 и ложиться в 23.00, то делайте это каждый день, невзирая на время года.
Во-вторых, занимайтесь спортом и по возможности принимайте витаминно-минеральные комплексы, чтобы восполнить запас необходимых веществ в организме.
– Некоторые считают, что депрессия – это проявление лени, эгоизма, плохого характера. Насколько она опасна на самом деле?
– Депрессия – это болезнь, и она признана всеми международными классификациями. Есть три степени тяжести: легкая, средняя и тяжелая. Последняя очень опасна, так как нередко ведет к суицидальным мыслям, намерениям и поступкам. Депрессия – угрожающее жизни состояние, и нужно избавиться от него как можно быстрее.
Отличить просто плохое настроение, или циклотимию (неопасное психическое расстройство, которое характеризуется перепадами настроения в течение дня. – Прим. авт.) от депрессии может только врач, так что если вы заподозрили симптомы у себя или близкого человека, не затягивайте с обращением за помощью.
– На какие симптомы обратить внимание?
– Снижение работоспособности, настроения, нарушение аппетита – недоедание или переедание, упадок сил, ангедония (снижение или утрата способности получать удовольствие, сопровождающееся потерей активности в его достижении. – Прим. авт.). Депрессия – это всегда снижение качества жизни и бессилие, когда даже дела по дому кажутся неразрешимой задачей. Часто страдающему расстройством кажется, что мысли в голове становятся вязкими, замедленными, тягостными.
А еще характерный признак – ранние пробуждения, когда человек просыпается часа в четыре утра, а оставшееся до подъема время проводит в тягостных навязчивых мыслях.
– Что чаще становится причиной и отправной точкой депрессии?
– Факторов много: наследственность, проживание в широтах, где почти не бывает солнечных дней, и т.д. Иногда она начинается спонтанно, когда ничего болезнь не провоцирует, но бывает и ситуационная депрессия, например, связанная с работой или каким-то другим потрясением.
Но для всех пациентов с диагнозом «депрессия» у меня есть отличная новость: она лечится!
Главное – не затягивать с визитом к врачу и не слушать экспертов в социальных сетях, которые советуют вам те или иные антидепрессанты. Все лекарства нужно подбирать только под наблюдением врача.
– Самому выйти из депрессии реально?
– Да, если это легкая депрессия невротического уровня. Тогда можно взять себя в руки, самостоятельно позаниматься аутотренингами, настроить себя на хорошее будущее. Но если депрессия затяжная, избавиться от нее без помощи врача почти невозможно, тем более что со временем без лечения всё может только усугубиться.