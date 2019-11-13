Появился герпес? Укрепляй иммунитет

Герпес – вовсе не банальное недомогание, а болезнь, имеющая вирусную природу. Герпес вызывается вирусом простого герпеса, носителями которого являются примерно 90% людей на земле.

Около 25% населения в среднем два раза в год испытывают приступы этой самой «простуды». Чаще всего герпес поражает губы, половые органы, а также центральную нервную систему (менингиты, энцефалиты) и глаза (конъюнктивиты, кератиты).

Заражение обычно происходит незаметно для человека. Лабиальный герпес малыши получают чаще всего в детстве от родителей – через поцелуи, посуду. Не исключается и воздушно-капельный способ заражения.

Генитальный герпес встречается у взрослых и нередко передается от людей, не имеющих абсолютно никаких симптомов заболевания и даже не знающих о том, что они инфицированы. Вирус герпеса поселяется в нервных волокнах, находящихся в коже. Долгое время он может никак себя не проявлять. Герпес избирателен – если уж «полюбил» губы, нёбо, подбородок – с них не сойдет.

Обострению герпеса способствуют: стресс, переохлаждение или перегрев организма, острые респираторные заболевания, любые инфекционные заболевания, протекающие с подавлением иммунной системы, медицинские манипуляции (аборт, удаление спирали), чрезмерное употребление алкоголя, отравления.

На возникновение генитального герпеса влияют такие факторы: пол (женщины болеют чаще мужчин); раннее начало половой жизни; число половых партнеров (наиболее высокая частота заболевания отмечена у женщин легкого поведения); социально-бытовой уровень жизни (чаще отмечается в группах населения с низким уровнем доходов); возраст (пик заболеваемости приходится на сорокалетних); наличие в анамнезе ИППП (инфекций, передающихся половым путем).

Первые признаки герпеса, как правило, проявляются более бурно, чем рецидивы. Сначала появляется зуд, жжение в области губы или на каком-либо участке лица (наружной или внутренней поверхности щеки, в области крыльев носа, на мочке уха или в области наружного слухового прохода и др.). Затем появляется припухлость и болезненные ощущения. Высыпания могут сопровождаться недомоганием, головной болью, повышением температуры и даже нарушением сна.

Обычно лабиальный герпес ограничивается небольшими участками, но если защитные силы организма снижены, герпес может поражать значительные поверхности.

Опасности для жизни герпес не представляет, однако эта инфекция снижает качество жизни. Болезненные пузырьковые высыпания и корочки на губах не только причиняют физический дискомфорт, но и значительно портят внешний вид. Постоянно рецидивирующий герпес может свидетельствовать о снижении защитных сил организма, тем самым сигнализируя о том, что следует заняться здоровьем.

Герпесвирусная инфекция, однажды попав в организм, его не покидает. Вылечить герпес невозможно, но можно серьезно подавить активность вируса. В профилактике герпеса используются общеукрепляющие препараты (витамины, иммуностимуляторы и др.).

Профилактики герпеса не существует. Закаляйтесь, старайтесь сохранять душевный покой, избегайте переутомления. За лечением – к врачу-иммунологу и дерматологу.