Невролог: о бессоннице, болезнях офисных работников и головной боли

Врач-невролог и мануальный терапевт клиники «Медикейт» и Тульской областной клинической больницы Александр Атяшев рассказал Myslo, чем грозит бессонница, каким болезням подвержены офисные сотрудники и когда головная боль – повод для обращения к врачу.

– Многим из нас знакомо чувство необъяснимой тревоги. Об этом часто пишут в сети. С чем тревога связана на самом деле?

Александр Атяшев – Организм – единая система, и любой орган в нем может переутомляться. Из-за повышенной нагрузки на работе или учебе, стрессах, неблагоприятных метеоусловиях, недосыпаниях нервная система приходит в дисбаланс. Вегетативная нервная система отвечает за управление всеми другими органами. Поэтому когда в ней происходит сбой, это может отражаться на всех системах организма. Так у человека внезапно появляется учащенное сердцебиение, головокружение, напряжение в животе и т.д. Часто это сопровождается тревогой, страхом, переживаниями.

Чтобы предотвратить это, нужно соблюдать рациональный режим сна и бодрствования. Биоритмы организма диктуют свои условия: бодрствование днем и сон ночью. Спать нужно не меньше 6-8 часов, а засыпать не позже полуночи.

Важны рациональные физические нагрузки. Они отлично помогают разгружать нервную систему, это признают врачи всего мира. Главное, что нагрузка должна быть адекватной: плавание, простейшие физические упражнения или просто ходьба. Нельзя ездить на работу на машине, целый день сидеть в офисе, а потом снова возвращаться на машине домой, чтобы провести вечер на диване перед компьютером или телевизором.

10 000 шагов должны стать вашей ежедневной нормой, чтобы организм был в тонусе.

Позаботьтесь о своем питании. Сбалансированное меню, которое включает в себя белки, жиры, углеводы, минералы и витамины, – хороший помощник в восстановлении нервной системы.

И есть еще одна подсказка, которую я даю всем пациентам: найдите или вспомните найденное ранее хобби. Неважно, что это будет: чтение, просмотр сериалов, прогулки, главное, чтобы вам это нравилось. Уделяйте хобби полчаса-час каждый день, это поможет отключиться от мелких проблем.

– Есть ли какие-то неврологические проблемы, которые свойственны современности?

– Да. И одна из них – заболевания спины и шеи. В медицине появился термин tech neck, что в переводе означает техношея. Этот термин характеризует изменения в шейном отделе, связанные с тем, что человек большую часть дня проводит с наклоненной вперед шеей. За это спасибо компьютерам, телефонам и планшетам, это к их экранам мы все время тянемся.

От техники никуда не уйти, но чтобы сократить негативные последствия, нужно следить за охраной труда в полном смысле этого слова.

Правильно организуйте рабочее место: монитор расположите так, чтобы не пришлось к нему наклоняться, обзаведитесь стулом с удобной спинкой. А еще посвятите 5 минут в час двигательной активности, делайте легкие упражнения или просто ходите.

– Гаджеты сейчас напоминают обо всем: днях рождения друзей, важных встречах и т.д. Может ли это привести к ухудшению памяти?

– Научных исследований на эту тему пока нет, потому что прошло слишком мало времени. Но головной мозг работает так же, как и другие органы. Вы знаете: если ходить в тренажерный зал, мышцы станут крепче, а если вы бросите занятия, то фигура испортится. Так и мозг. Если мы заставляем его запоминать, думать, он будет работать лучше.

Чтение – лучший способ стимуляции целостной работы головного мозга. Оно заставляет его представлять, размышлять и делать логические выводы.

– Когда головная боль – повод срочно обратиться к врачу?

– В неврологии различают более 20 видов головных болей. И точную причину может определить только врач.

С головной болью сталкиваются все, но если это единичные случаи, которые вызваны переутомлением или тяжелыми физнагрузками, бить тревогу не нужно. Но если головная боль повторяется, не уходит даже после приема обезболивающих препаратов или возникает более нескольких раз в месяц, обратиться к врачу стоит. Причем не всегда нужно сложное обследование, порой определить проблему помогает осмотр специалиста.