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Проверь свои знания: ответы на вопросы Большого этнографического диктанта

Проверь свои знания: ответы на вопросы Большого этнографического диктанта

Накануне Дня народного единства жители нашей страны написали Большой этнографический диктант. Мы опубликовали список вопросов – многие из них оказались довольно сложными. Большой репортаж с мероприятия читайте здесь. Пришло время проверить свои знания. Итак, поехали:

1.  Ответ: В) согласно статье 3 Конституции РФ.

2.  Ответ: Г). После завоевания царем Иваном Грозным Казани в 1552 году, произошло вхождение удмуртов в состав Российского государства.

3.  Ответ: A). Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник расположен в 68 км от Петрозаводска, столицы республики Карелия.

4.  Ответ: А-3-I, Б-4-IV, В-1-II, Г-2-III

5.  Ответ: Б). Аварец

6.  Ответ: Б). Каюм Насыри – выдающийся ученый, писатель и просветитель татарского народа.

7.  Ответ: A). Семен Дежнев – русский путешественник, землепроходец, мореход, исследователь Северной, Восточной Сибири и Северной Америки, казачий атаман, торговец пушниной.

8.  Ответ: Г). Аппаз Илиев – российский долгожитель, проживающий в Ингушетии.

9.  Ответ: Б), В). В настоящее время ингерманландцы проживают в основном в России – Петербург, Ленинградская область, Карелия, Западная Сибирь.

10.  Ответ В). Мария Сычева (Угловская), гравер. В 1931 году вступила в артель «Северная чернь» и с 1942 года руководила артелью по велокоустюжскому чернению серебра.

11.  Ответ: A). Нифхи – малочисленный коренной народ Сахалина.

12.  Ответ: Б).

13.  Ответ: Г). Амет-Хан Султан – выпускник первой качинской военной авиационной школы,  в годы Великой Отечественной войны прошёл путь от лётчика до командира эскадрильи.

14.  Ответ: В). Народный танец, являющийся одним из самых распространённых коллективных хороводных сельских танцев. Исполняется как жизнерадостная круговая пляска, часто в сопровождении хорового пения. Исполнители держатся за руки или за плечи друг друга и совершают синхронные ритмичные движения, поднимая и опуская руки.

15.  Ответ: В). Исторически сложившееся название, данное башкирским воинам французами в эпоху наполеоновских войн 1807—1814 годов.

16.  Ответ: Б). В сборник вошла 61 сказка: 29 сказок о животных, 16 волшебных и 16 бытовых сказок из основного собрания.

17.  Ответ: Г). Алтайский щипковый музыкальный инструмент с 2 волосяными струнами.

18.  Ответ: Б).

19.  Ответ: Г).

20.  Ответ: A). Коран в России впервые был издан в 1787 г. по указу Екатерины II в типографии Шнора, на основе специально созданного шрифта по рисункам татарского муллы Усмана Исмаила и с его комментариями. Первый тираж был всего 20 экземпляров.

21.  Ответ: Б).

22.  Ответ: Г). Кукушкой называли чаще всего куклу, сплетенную из  травы «кукушкины слезы».

23.  Ответ: Б). Это что-то наподобие сандалий – легкая обувь пастухов и странников.

24.  Ответ: А).

25.  Ответ: Б).

26.  Ответ: В). Ростов и поныне остаётся единственным центром производства расписной финифти в нашей стране.

27.  Ответ: А). Обрядовое чучело, обрядовая кукла, сооружённая из подручного материала, значительная по размерам, называется Масленица или Кострома.

28.  Ответ: А). Обрядовое печенье «Вознесенские лесенки» - это лестница на небо.

29.  Ответ: А). Прозвище «косопузые» рязанца получили за манеру засовывать топоры за кушак под тулупом. Топор за поясом сбоку перевешивал кушак, вот и получалась фигура косопузая.

30.  Ответ: А). Это фрагмент стихотворения болгарского поэта Танзиля Зумакулова. Поэт в совершенстве знал не только болгарский язык, но и русский. Он посвятил большое количество своих произведений отношениям между двумя этими нациями.

Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 20:27 +2
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