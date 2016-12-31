Редакция Myslo: как мы встречаем Новый год

О чем мечтают и как встречают 2017-й сотрудники самых популярных в Туле газеты и портала? Делимся с вами, любимые портальцы, своим новогодним настроением, историями и пожеланиями!

Татьяна Алексеева, исполнительный директор ООО "Слобода":

Где и как? Традиция есть: мы встречаем НГ с друзьями - семейно парой – с кем дружим уже четверть века. Обязательно запускаем фейерверки и ходим в гости к соседям, поздравляем их с новым годом, поем караоке. Просто мы все выросли в одном дворе и это, наверное, самая душевная и теплая ночь в году, потому что она – родом из детства.

Любимый подарок. На самом деле я больше люблю выбирать, упаковывать и прятать под елкой подарки, чем их получать.

Был случай. Ну, он, наверное, не совсем забавный, скорее, ужасный, но со счастливым концом. Когда-то давно, еще в прошлом веке, 1 января ехали к друзьям в гости в деревню под Советск. Возле деревни Костомарово водитель автобуса заснул, и автобус плавно съехал в кювет. Никто не пострадал и даже не ругался на водителя, его оставили спать в автобусе, а все пошли дальше пешком. P. S. Водитель был трезвый, просто не выспался после новогодней ночи.

Про ёлку. Елку не люблю – с нее много иголок сыпется и она пахнет… Ну, в общем, еловый запах вызывает у меня не праздничные ассоциации. Мы покупаем сосну. Большую, настоящую, иногда в горшке, причем в первые дни, как только начинают работать елочные базары. А наряжаем, наверное, как все – шары и гирлянды. На Новый год и Рождество по всей квартире разноцветные разноразмерные свечи и мандарины. Ну и горящий камин. Он хоть и электрический, но настроение создает лучше всего.

Желаю! У меня есть любимый традиционный тост-пожелание: любви и новых вершин!

Сергей Коваленко, руководитель интернет-проектов ООО "Слобода":

Где и как? Новый год нужно встречать подальше от дома. Не обязательно ехать за границу, можно метнуться хотя бы в соседнюю Рязань. Новогоднее настроение, которого никогда нет, на новом месте материализуется из ниоткуда. Проверено многократно. Ага. Ну и должно быть шумно, много друзей, шашлыков и алкоголя.

Любимый подарок. Очень хорошо помню свой самый первый подарок. Года три, мне наверно было. Огромный конструктор под елкой. Такого волшебства уже не будет никогда. Дарите детям подарки.

Был случай. Однажды мы с друзьями решили что прикольно встретить новый год в поезде. Решили коллективно, но как всегда это бывает, к последнему дню отвалились все кроме самых отмороженных. Самые отмороженные это я и друг Роман. Взяли билеты до Питера, отправление 31-го декабря в 18.00. Плацкарт, гитара, оливьешечка, шуба, коньячок (не так уж плохо звучит, согласитесь?) и.... полный вагон Таджиков. Реально из православных во всем вагоне были только мы с Романом. Оказывается в Новогоднюю ночь билеты стоят особенно дешево. А Таджикам на Деда мороза класть кафель. Они все спать и улеглись в 10 вечера. Спать мы им конечно не дали. Гитара орала новогоднего Башлачева и праздничного Летова. Коньяк лился по всему тамбуру. Было несколько моментов когда я думал что живыми из вагона нам не выйти. Однако, новый год, время чудес, добрались без царапинки.

Про ёлку. Стены в гирляндах, елка в игрушках, холодильник ломится от яств. Лепота.

Желаю! Дорогие пользователи myslo, живите по-возможности дружно, а если не получится, то и ничего страшного. Люблю вас! (не всех)

Роман Гришин, SMM-редактор Myslo:

Где и как? Я провожу Новый год в соцсетях и обычно удаляю из друзей всех, кто 31 декабря в полночь не онлайн. Шучу! На самом деле я люблю праздновать Новый год не дома, а как можно дальше от него — на гастролях можно позволить себе немного больше, чем обычно, вы меня понимаете. Например, в 2014-ом году я встречал праздник в убогом питерском хостеле, без елки и без накрытого стола. Тем не менее, тот Новый год был незабываемым, особенно когда скандальные подробности его празднования утекли на YouTube.

Любимый подарок. Мне запомнилось 2 подарка из детства: игрушечная "Латвия" (та, что в Туле когда-то ездила под грифом "муниципальное такси Леонид") в 1995-ом и всамделишный компьютер в 2003-ем. Кстати, тогда мне его подарили без всех этих прелюдий с Дедом Морозом!

Был случай. Когда мы были детьми, однажды я узнал в костюме Деда Мороза деда моего двоюродного брата, о чем не постеснялся сообщить ему при взрослых в самый ответственный момент. Было забавно наблюдать слезы малыша и немой укор старших, сейчас я об этом жалею.

Про ёлку. Елка дома точно есть, но я не знаю, как она выглядит. Наверное, вы уже поняли, что я больше за угар, чем за символизм :)

Желаю! Ох, сейчас я по вам пройдусь. Во-первых, в 2017 году на людей, которые страшатся прогрессивных технологий, можно будет официально показывать пальцем и смеяться им в лицо. Поэтому не делайте круглые глаза, когда мы запускаем Telegram и не пугайтесь нового — это выглядит еще более комично, чем изворотливость тульских чиновников. Во-вторых, советую заглянуть в класс любой тульской школы и послушать, о чем говорят ее ученики: после этого вы задумаетесь, зачем вас еще держат на работе, потому что вы очевидно не выдержите конкуренции в скорости мышления и энергичности даже с пятиклассниками. Мир не стоит на месте, и борьба за место под Солнцем усиливается, но неважно, в каком вы возрасте: в 2017-ом году самое время воспитывать в себе терпимость к необычному, стремление к новому и любовь к прекрасному, это пригодится и в делах, и в жизни — этого вам и желаю.

Юлия Королева, главред ООО "Слобода", шеф-редактор Myslo:

Где и как? В этом году буду отмечать Новый год дома, в кругу семьи (младшая дочь еще кроха, в лес не возим). А вообще самые любимые наши празднования - это на закрытой турбазе под Алексином, в глухом лесу, с шашлыками, подарками под настоящими (растущими прям из земли-матушки, а не из пластиковых подставок) елками! С костром, друзьями-музыкантами, песнями собственного и не очень сочинения. А главное - без телевизора и всех этих новогодних звезд, песен года, официальных поздравлений президента и Петросяна.

Лучший подарок. Внезапный торт от супруга. И не подозревала, что он печет, черт побери!

Про ёлку. Она есть. В этом году - живая, и, видимо, вкусная (кот уже опробовал). Украшением моего скромного жилища занимаются дети, и результат мне нравится!

Был случай. Самый страшный новогодние случай - из детства. Мне было года три, когда дед Мороз "по вызову" затесался ко мне в самый ответственный момент (я на горшке сидела). Пришлось читать ему стих из-за двери, а подарок он оставил у порога. Ненавидела дедов Морозов долго потом. С возрастом прошло.

Желаю! Портальцам, которых я всех без исключения люблю, - счастья в Новом году. Пусть каждый вкладывает в это слово то, что ему захочется. И всё будет!

Лариса Тимофеева, заместитель главного редактора - редактор газеты "Слобода":

Где и как? Раньше (в те самые крутые молодые 90-е))))) на Новый год мы всегда стремились уехать из дома. Хотелось отметить праздник где угодно – у друзей, родственников в другом городе, на даче – но только не дома. Сейчас уже несколько лет новый год стал абсолютно домашним, теплым и самым уютным праздником. Из семейных традиций – запеченный в духовке гусь с яблоками и медовой корочкой, фейерверк во дворе и подарки под ёлкой. Хотя дочке уже 18 лет, но всё равно каждое утро 1 января она находит под ёлочкой пакет со всякими приятностями.

Лучший подарок. Когда я училась в начальной школе, родители привезли нам с сестрой из Москвы по маленькой искусственной ёлочке, буквально сантиметров 30 высотой. И к ним – коробочку с игрушками. Там были маленькие разноцветные шарики, крохотные шишки и звёздочки, пластмассовые лимончики, помидорки, огурцы, махонькие Дед Мороз и Снегурочка. И мои любимцы – космонавты в красных шлемах! Помню, как вместе с бабушкой привязывала к каждой игрушке ниточки, как ставила ёлочку на письменный стол и вниз обязательно – облака ваты. Эта ёлочка с игрушками до сих пор у меня дома. Как память о беззаботном детстве.

Про ёлку. В этом году мы купили живую ёлочку, небольшую, но очень пушистую. И аромат лесной от нее на весь зал. Люблю вечером устроиться на диване, закутаться в плед, зажечь гирлянды на ёлочке и позволить себе почитать часок-другой)))

Желаю! Дорогие читатели портала! Желаю вам оставаться такими же яркими, душевными и самобытными. Больше позитива в жизни, улыбок любимых людей, здоровья, красоты и всегда весеннего настроения, несмотря ни на какие морозы. Любите и будьте любимы! Недаюсь, что и весь следующий 2017 год мы проведем вместе с вами))

Татьяна Афанасьева, дизайнер, автор Детской странички в "Слободе" и ведущий блогов на Myslo.ru:

Где и как? В нашей семье незаметно сложилась традиция встречать Новый год в поезде - под стук колес, в окружении малознакомых авантюристов, без телевизора и майонеза :) Обычно мы выбираем не слишком далёкий город - так, чтобы сам Новый год в поезде, а утром 1 января - уже лабиринты незнакомых улиц, интересных домов и сонных прохожих. Наш «список новогодних городов» не так велик, зато роскошен: Питер, Казань, Киев, Брест, Ростов-на-Дону. А вот 2017-й встречаем нестандартно… Дома! Думаю, потом наверстаем.

Запомнившийся подарок. Это случилось позавчера. Поэтому самый запомнившийся. Редакция решила поиграть в «Секретного Деда». Правила просты: на бумажках пишутся имена всех участников, складываются в шапку Деда Мороза, каждый вытягивает имя счастливчика, которого и будет одаривать. А в день икс все счастливы и при подарках. Мне подарили мастера Йоду, точнее его мини-версию. Круто-прекруто, с нами Сила! Надеюсь, всяким джедайским приёмчикам научит меня он и имя волшебника всё же сольёт.

Был случай. Забавный новогодний случай начинался не так уж и забавно… Под Новый год сын из детского сада принёс не только сладкий подарок, но и ветрянку. А потому был почти полностью разукрашен в бриллиантовый зелёный. Пришлось сдать все «билеты на ёлку» и отложить его любимый костюм медведя. Чудо свершилось в двадцатых числах января. Врач разрешил нам выход в свет, а подруга подарила два билета в кукольный театр. И мы пошли. Нам несказанно повезло, - перед спектаклем добрый Дедушка Мороз всё ещё водил хороводы с детьми около красавицы-ёлки и раскручивал их на стишки-песенки в обмен на конфеты. Сын, видно, очень стосковался по тусовкам, а потому ринулся к Деду Морозу, как только тот начал фразу: «А кто из ребят…» Мороз слегка приподнял «медвежонка», чтобы поставить на маленький стульчик, замаскированный под пенёк... Сын начал читать Тютчева уже в воздухе. Слегка охреневший Дед Мороз не спешил опускать его на пень. И вот тут «шкура медвежонка» предательски задралась, а сообщество тихо ахнуло: «А медведь-то зелёный!» Сейчас смешно, а тогда я чувствовала, что нас казнили прямо там - в хороводе. Сын же был невозмутим и счастлив. Ёлка весело подмигивала огоньками, а настоящий Дед Мороз достал из своего волшебного мешка большую-пребольшую шоколадку и торжественно вручил её «зелёному медведю».

Про ёлку. Конечно же, есть ёлка! И на ней целая коллекция дорогих сердцу игрушек: есть старые-престарые, ими украшали ёлку ещё мои дедушка с бабушкой, есть привезённые нами из путешествий, очень многие подарены друзьями. Наша ёлка, как настоящее путешествие в сказку – на ней живёт столько разных персонажей и столько трогательных воспоминаний! Есть ангел, которому кто-то пульнул в глаз яичницей, есть писарь, издающий волшебные указы, есть «рено» с модными номерами, есть Патронус в виде серебристого оленя, есть голландская мельница с вращающимися крыльями... И у каждой игрушки - своя история. И, наверное, я даже издам книгу про это. Кроме ёлки в доме полно милых новогодних штуковин, и они в общем-то повсюду.

Желаю! Мира, любви и чудес! Пусть Myslo будет тем местом, куда хочется возвращаться, потому что здесь тепло, уютно, интересно, радостно. Потому что здесь друзья, а за каждым ником – особое мнение и непридуманные эмоции. Я желаю всем-всем-всем портальцам в наступающем 2017 году – приятного зависания на Myslo и счастья в реальном мире!

Екатерина Белова, шеф-редактор журнала "Модный город", журналист "Слободы" и Myslo:

Где и как? В мой Новый год всегда что-то вмешивается и корректирует планы. Сидишь себе, хочешь тихого семейного праздника – а тут вдруг гости вваливаются. Или, к примеру, решили года два назад устроить пир на весь мир, позвали родных, знакомых – а они возьми и подерись. Вообще каждый год мечтаю проводить праздник в путешествии. Пока осуществилось это всего два раза, и в один из них, в ветреной, промозглой Феодосии, нас поселили в гостиничный номер без отопления, а селедка под шубой замерзла на морском берегу, и мы ели ее, хрустя льдинами.

Этот Новый год буду встречать с семьей, родителями, бабушкой. Блюдо, которое всегда есть на праздничном столе в числе прочих, - салат оливье. И торт. Ближе к утру почему-то всегда сладкого хочется.

Лучший подарок. Шарф, великолепнейший, огромный, мягкий, полосатый шарф, который в этом году мне подарил кто-то из коллег в забаве «Секретный Санта». Дорогая Ди… ой! дорогой коллега! спасибо тебе за эту радость! Я так кайфую в нем, что обо всем забываю!

Был случай. Случай был не забавный, а из разряда новогодних волшебств. Однажды под Новый год мне подарили шоколадный замок – заказной, с кондитерской фабрики, четырехкилограммовый такой замище! Но какая-то злая рука заставила меня остановиться у подъезда, с кем-то поболтать и забыть его на лавке. С утра обнаружила пропажу, спустилась – а он стоит, миленький! Никому не глянулся!

Про ёлку. Елка у меня искусственная. Живые не люблю: в природе они такие красивые, а продают коряги какие-то. Искусственная - и красивая, и стоит у нас с декабря по март. Как магнитом манит кошку, которая сдергивает с нее шарики и гоняет их по дому. Чтобы подольше ее порадовать, продлеваю Новый год до весны.

Желаю! Люди, добра вам! И бобра! Пусть в жизни будет по максимуму хороших новостей! А на MySlo – еще больше интересных тем для обсуждения!

Дмитрий Дзюбин, фотограф:

Где и как? Новый год отмечаю дома, с семьей. А когда они уснут все, я наконец пойду в парк! С фотиком, фляжкой и музыкой в наушниках))). Не ищите.

Лучший подарок. Сын Пашка сделал мне открытку своими руками. Красивущую! Горжусь.

Про ёлку. Ёлка, конечно, есть. Правда, пока не наряжена. Успеем! Вообще меня только в этом году "развели" как лоха - заставили ёлку купить. До этого у меня всегда ёлка была нарисована на стене! Рисовали всей семьей.

Желаю! Не с*ать в комментах и в душу друг другу. Счастливого Нового года.

Ирина Голубицкая, корреспондент Myslo:

Где и как? Новый год я встречу дома, с любимым человеком. Для нас заканчивающийся год был тяжелым, так что вместо тусовок где бы то ни было мы устроим себе пижамную вечеринку и будем играть в котиков – есть и валяться.

Семейных традиций, связанных с праздником, у нас пока нет – семья еще молодая, а родители остались далеко. Разве что постепенно набираем список фильмов, которые мы уже второй-третий год обязательно смотрим в новогодние каникулы – «Карнавальная ночь», «Реальная любовь», «Гусарская баллада», «Холодное сердце» и так далее.

Лучший подарок. Самый запомнившийся подарок на новый год был подарен, как ни странно, не мне. Мне было лет семь или восемь, когда к нам с родителями в гости приехали мои тетя и двоюродная сестра на год меня старше. На новогоднюю елку в музыкальной школе мы пошли всем вместе, и я очень переживала, что сестре не подарят подарка – ведь Дед Мороз не знает, что она приехала к нам, в Челябинск, да аж из Норильска!.. И как же мы обе были потрясены и обрадованы, когда среди прочих детей Дед Мороз назвал ее имя и вручил ей подарок! Это было самое настоящее новогоднее чудо.

Был случай. Вот с курьезами на новый год у меня как-то не сложилось, может, оно и к лучшему?))

Про ёлку. У нас конечно же есть елка – искусственная и очень красивая. Она ростом полтора метра, пушистая и выглядит очень натурально. А украшенная и с горящей гирляндой навевает ассоциации с американскими рождественскими фильмами. Аж сами себе завидуем! А вот в остальном дом почти не украшен, так немного мишуры по стенкам, куда кошки не допрыгнут.

Желаю! Я хочу пожелать нашим читателям того, чего за деньги не купишь – здоровья, без которого теряет свою прелесть все остальное, искренней любви и поддержки от тех, кто рядом, удачи там, где на одном упорстве и труде не выедешь. И, конечно же, исполнения желаний!

Кристина Вернигорина, корреспондент:

Где и как? Для меня Новый год – семейный праздник, поэтому по гостям я обычно не хожу. Собираемся за столом. Конечно, без традиционных «Оливье» и «Иронии судьбы» не обходится. Мама у меня очень вкусно готовит, и к тому же большая выдумщица – каждый раз придумывает какое-нибудь вкусное блюдо на праздник.

Любимый подарок. Серьезных подарков на Новый год не получала, трудно вспомнить что-то конкретное. Обычно, это всякие милые безделушки.

Забавный случай не вспомню, но мне запомнился один Новый год из детства. Мы с братом были совсем еще маленькие. Пока мы спали, родители привязали нам к рукам маленькие ниточки, которые были привязаны к подаркам. Когда мы проснулись, мы пошли «по следу» и нашли свои новогодние презенты. Тогда нам родители рассказали, что нитки нам привязал Дед Мороз!

Про ёлку. Каждый год мы ставим искусственную елку. Квартиру уже украсили самодельными снежинками и всякими гирляндами.

Желаю, чтобы в следующем году самые искренние и светлые желания исполнялись! Но самое главное – здоровья и мира! Успехов в карьере, семейного благополучия и любви. И, конечно, не забывайте читать Myslo и «Слободу»!

Оксана Косякова, корреспондент:

Где и как? Я всей душой не люблю праздники. Никогда не знаешь, какое у тебя будет настроение с утра. А в Новый год за тебя все решено – ты обязан веселиться. Спасает только новогодняя мишура, елки, огоньки, подарки. 2017-й я встречу в компании близких, со своей семьей. А сами выходные планирую провести активно. Для меня – это единственная возможность встретиться с друзьями, покататься на коньках, пройтись по магазинам. В будни на это нет времени. А еще мечтаю встать на лыжи. Совсем не умею на них кататься, но надеюсь это исправить!

Любимый подарок. Все самые волшебные подарки на Новый год родом из детства. Когда мне было лет шесть, Дед Мороз оставил под моей елкой огромную посылку (настоящую, перевязанную упаковочным шпагатом и сургучной печатью).До сих пор помню, с каким восторгом я её открывала. Внутри были книжки, сладости, посуда с мультгероями. Моей радости не было предела.

Про ёлку. В моем доме уже несколько лет подряд в Новый год стоит искусственная елка. Мне жалко рубить лесную красавицу, которая не один десяток лет росла в лесу. Да и собирать иголки, не самое приятное удовольствие.

Я обожаю новогодние гирлянды, они сразу наполняют квартиру волшебством. Поэтому в моей квартире они повсюду.

Желаю! Будьте добрее! В Новом году окружайте себя только приятными людьми и занимайтесь делами, которые приносят вам удовольствие. Живите в гармонии с собой, и не тратьте драгоценное время на склоки.

Алексей Пирязев, фотограф:

Где и как? Новый год встречаю традиционно в кругу семьи. Родители супруги живут в одной тульской деревеньке, мои в другой, вот мы чередуем встречи Нового года J Но всегда собираемся вместе! Обязательные праздничные приготовления, суматоха, развешивание гирлянд и украшений, вручение подарков, подведение итогов и русская банька со снежком!

Про ёлку. Ёлка есть! Даже две! Они растут во дворе уже больше 20-ти лет! Дома бывают небольшие пластиковые ёлки. Мы разделяем идею – раз ёлочка родилась в лесу, то пусть там и живёт!

Желаю! Истины! Любви и Света! Желаю волшебства всегда и везде! Становитесь сами волшебниками и волшебницами! Творите чудеса и маленькие приятности для всех, кто Вас окружает!

Вероника Левина, корреспондент:

Где и как? Всегда встречаю Новый год дома с родителями, а часа через два после боя курантов встречаюсь с друзьями большой и шумной компанией. Гуляем до самого утра: танцы, шампанское, игры, песни, новогодние безумия - я это обожаю. Но 2017 буду отмечать более скромно - с любимым, лучшей подругой и ее молодым человеком.

Любимый подарок. Когда мне было 5 лет, я нашла под елкой игровую приставку Sega Dreamcast. Тогда ее было не достать: папа, зная, что я тащусь от героев мультика «Соник», привез мне ее из Москвы. А вместе с приставкой - кучу игровых дисков про «Соника». Счастью не было предела. Прошло 16 лет, а я до сих пор вечерами играю в Сегу. Хоть и знаю, что сейчас есть приставки намного круче. А имена главных героев любимой игры сейчас носят мои животные: шиншиллу зовут Соник, а собаку - Теилс.

Про елку. У нас дома большая искусственная елка. И наряжать ее - традиционный новогодний квест для всей семьи. Каждый раз мне в голову ударяют новые идеи: то нарядить елку исключительно красными шарами, то золотыми, то разноцветными. Но неизменными всегда остаются банты.

Желаю. Быть добрее. Я все еще наивно верю: как ты будешь относиться к людям, так и они будут относиться к тебе.

Елена Рябикова, корреспондент:

Где и как? Я люблю встречать Новый год дома, со своими собаками. Незадолго до того, как пробьют куранты или чуть позже звонит сестра-двойняшка Женька. Мы поздравляем друг друга с наступающим, чокаемся шипучим вином, поднося бокалы к глазку видеокамеры, и выпиваем - я у себя в Туле, она - в Германии. Потом звонит или заезжает сын – один или с женой – тоже поздравляют. Это всегда самый приятный момент. Потом сын уезжает, мы выходим с собаками на улицу и вместе с соседями по двору продолжаем праздновать.