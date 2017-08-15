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Запускаем ежедневную рассылку главных новостей

Запускаем ежедневную рассылку главных новостей

Друзья, с 15 августа мы запускаем ежедневную рассылку главных событий на Myslo, которые произошли за день. Зачем? А потому что так вы сможете узнавать только о самых интересных, важных и читаемых новостях, которые произошли в Туле и области за последние сутки не отвлекаясь на другой контент, если он вам неинтересен. 

Обещаем не включать в рассылку только «дежурную часть» и отбирать в основном только позитивные и интересные новости. Мы уверены, что дневной дайджест поможет вам не упустить самое главное из жизни города и при этом избавит вас от необходимости «фильтровать» незначимые события, а также держаться подальше от негативных новостей из мира криминала и ДТП.

 

 

 

Разумеется, подобное нововведение понравится не всем, поэтому если вы хотите отписаться от ежедневной рассылки, то это можно сделать по ссылке, указанной внизу письма, или же в настройках своего аккаунта на Myslo. 

 

Как отключить рассылку в настройках аккаунта:

  • перейдите во вкладку «Настройки»
  • затем во вкладку «Рассылки»
  • уберите галочку с пункта «Главные тульские новости за день»
  • наслаждайтесь тишиной и отсутствием ежедневных писем

 

 

Как отключить рассылку в самом письме: 

  • опуститесь в конец письма и найдите пункт «Отказаться от рассылки по e-mail»

 

  • уберите галочку с пункта «Главные тульские новости за день

 

 

С уважением, редакция Myslo. 

    Автор: Администрация Myslo, вчера, в 17:35 +5
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