Запускаем ежедневную рассылку главных новостей

Друзья, с 15 августа мы запускаем ежедневную рассылку главных событий на Myslo, которые произошли за день. Зачем? А потому что так вы сможете узнавать только о самых интересных, важных и читаемых новостях, которые произошли в Туле и области за последние сутки не отвлекаясь на другой контент, если он вам неинтересен.

Обещаем не включать в рассылку только «дежурную часть» и отбирать в основном только позитивные и интересные новости. Мы уверены, что дневной дайджест поможет вам не упустить самое главное из жизни города и при этом избавит вас от необходимости «фильтровать» незначимые события, а также держаться подальше от негативных новостей из мира криминала и ДТП.

Разумеется, подобное нововведение понравится не всем, поэтому если вы хотите отписаться от ежедневной рассылки, то это можно сделать по ссылке, указанной внизу письма, или же в настройках своего аккаунта на Myslo.

Как отключить рассылку в настройках аккаунта:

перейдите во вкладку «Настройки»

затем во вкладку «Рассылки»

уберите галочку с пункта «Главные тульские новости за день»

наслаждайтесь тишиной и отсутствием ежедневных писем

Как отключить рассылку в самом письме:

опуститесь в конец письма и найдите пункт «Отказаться от рассылки по e-mail»

уберите галочку с пункта «Главные тульские новости за день

С уважением, редакция Myslo.