Запускаем ежедневную рассылку главных новостей
Друзья, с 15 августа мы запускаем ежедневную рассылку главных событий на Myslo, которые произошли за день. Зачем? А потому что так вы сможете узнавать только о самых интересных, важных и читаемых новостях, которые произошли в Туле и области за последние сутки не отвлекаясь на другой контент, если он вам неинтересен.
Обещаем не включать в рассылку только «дежурную часть» и отбирать в основном только позитивные и интересные новости. Мы уверены, что дневной дайджест поможет вам не упустить самое главное из жизни города и при этом избавит вас от необходимости «фильтровать» незначимые события, а также держаться подальше от негативных новостей из мира криминала и ДТП.
Разумеется, подобное нововведение понравится не всем, поэтому если вы хотите отписаться от ежедневной рассылки, то это можно сделать по ссылке, указанной внизу письма, или же в настройках своего аккаунта на Myslo.
Как отключить рассылку в настройках аккаунта:
- перейдите во вкладку «Настройки»
- затем во вкладку «Рассылки»
- уберите галочку с пункта «Главные тульские новости за день»
- наслаждайтесь тишиной и отсутствием ежедневных писем
Как отключить рассылку в самом письме:
- опуститесь в конец письма и найдите пункт «Отказаться от рассылки по e-mail»
- уберите галочку с пункта «Главные тульские новости за день
С уважением, редакция Myslo.