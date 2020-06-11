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Звездный myslo-десант против фейков

Звездный myslo-десант против фейков

С недавних пор на Myslo развелось порядочно фейков, которые вносят дисбаланс и наводят бурю в нашем уютном болотце. Под фейками мы имеем в виду пользователей, которые недавно обзавелись аккаунтами, скопировали ники благородных донов из топа Myslo-людей, и ходят такие важные, как будто настоящую боевую славу можно скопировать по ctrl+c/ctrl+v. 

C сегодняшнего дня у всех юзеров с рейтингом выше +10 (собравшим 1000 плюсов),  напротив никнейма будет отображаться звезда. Также звезда будет отображаться в профиле. Это поможет отличить двуличных подлецов дискредитаторов от почтенных старожилов Myslo, честным трудом заработавших свои рейтинги.

Выглядит это примерно вот так. Лексус настоящий (со звездой) спорит с лже-Лексусом. Кому поставить минус в карму, вы догадаетесь сами.
 
Прицельно банить фейков администрация не будет. Отдел-К портала Myslo давно расформирован. Сорри. Напомним, что все механизмы для борьбы с неугодными сообществу пользователями на myslo уже есть. Ставьте минусы комментариям фейков, они автоматически будут уходить в бан при достижении рейтинга -1 (Это всего 100 минусов).
 
Правила общения на Myslo, высечены в граните по этому адресу.
 
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Администрация Myslo
сегодня, в 10:20 +17
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