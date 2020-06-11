Звездный myslo-десант против фейков

С недавних пор на Myslo развелось порядочно фейков, которые вносят дисбаланс и наводят бурю в нашем уютном болотце. Под фейками мы имеем в виду пользователей, которые недавно обзавелись аккаунтами, скопировали ники благородных донов из топа Myslo-людей, и ходят такие важные, как будто настоящую боевую славу можно скопировать по ctrl+c/ctrl+v.

C сегодняшнего дня у всех юзеров с рейтингом выше +10 (собравшим 1000 плюсов), напротив никнейма будет отображаться звезда. Также звезда будет отображаться в профиле. Это поможет отличить двуличных подлецов дискредитаторов от почтенных старожилов Myslo, честным трудом заработавших свои рейтинги.

Выглядит это примерно вот так. Лексус настоящий (со звездой) спорит с лже-Лексусом. Кому поставить минус в карму, вы догадаетесь сами.