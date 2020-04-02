Есть ли жизнь на удалёнке: Рабочие места команды Myslo

С 28 марта в России объявили «нерабочую» неделю из-за коронавируса. Но работу СМИ никто не отменял, поэтому редакция «Слободы» и Myslo почти в полном составе отправилась на удаленную работу.

Сегодня расскажем вам, как и где проходят наши будни и как мы обустроили свои рабочие пространства в домашних условиях. Поддержите нас — делитесь своими фото в комментариях! Как вы там, на удаленке, и на удаленке ли?

Стильно и уютно!

Чашка кофе, дорогой сердцу портал и уютнейший камин: волшебное рабочее место гендиректора «Слободы» Веры Кирюниной.

Спорт и минимализм

А здесь работает исполнительный директор «Слободы» Татьяна Алексеева. Она у нас приверженец минимализма и здорового образа жизни. Всей редакции посоветовала обзавестись фитболами для здоровья позвоночника. Сейчас Татьяна использует мяч вместо офисного стула: сидеть на нем полезно и, наверное, весело.

А я еще и на машинке строчить умею!

Это рабочее место шеф-редактора Myslo Юлии Королевой: «В доме есть компьютерный стол, но его занял муж — верстает газету „Слобода“ на большущем компе. У меня небольшой моноблок, которого мне хватает. Для своего рабочего места я приладила старинную швейную машинку „Зингер“. Выглядит неплохо!»

А еще на ней можно делать так:

Мерзковато скрипит, но... ноги сами так и тянутся! О не-е-ет!

Девочки такие девочки!

Часы с Винкс, рюкзак с розочками, гирлянда на стенах. Здесь пишет свои материалы редактор отдела соцпроблем Юлия Александрова. Вообще-то, это уголок ее дочери Вероники... Но пока дочка на карантине и не ходит в школу, Юля оккупировала ее стол. Можно сказать, органично вписалась.

Коты лишними не бывают

На столе у SMM-редактора Myslo Антона Чембурова нет ничего лишнего. «А как же кот?» – спросите вы. Коты лишними не бывают, как говорит сам Антон. Видимо, котелло очень помогает постить других котиков в наши социальные сети.

Стариков? Удалённо?! Да ну...

В свободные минутки между пожарами и ДТП Сергей возвращается домой и садится вот за этот стол. Тут и работа, и обед (здоровая еда, кстати!). А еще: двойная порция кофе в двух кружках, годовой запас батареек (это всё для бодрости и энергии, видимо), капли для профилактики ОРВИ и любимый Myslo на экране!

Всё под контролем!

Вот так работает из дома руководитель нашего IT-отдела Лев Рычковский. За мощным компом и удобным креслом он следит, чтобы наш сайт работал и ничего не ломалось.

А если вы присмотритесь повнимательнее, то справа увидите самый точный портрет Льва. Его нарисовала старшая дочка. Мы в редакции сошлись во мнении, что сходство с оригиналом просто феноменальное!

Кто работает, тот ест

Вот рабочее место вечернего редактора Myslo Леонида Почекина. По количеству бумаг на столе видно, кто на самом деле работает больше всех! Перефразируя известную фразу из небезызвестного фильма: кто работает, тот ест, — это тоже про Лёню. Шоколадку с кофе заработал.

Книжный уголок

Это рабочее место нашего нового корреспондента Валерии Дьячковой. Как она сама признается, книжек так много, но читать их решительно некогда. И даже неделя сидения дома времени не прибавила, работу-то никто не отменял.

Почти фотостудия

Тут не трудно догадаться: за этим столом работает фотограф Myslo. А о том, что это рабочее место именно Дмитрия Дзюбина, скажет авторская заставка на мониторе ;) ну и резинка для волос (с его шевелюрой без этого аксессуара никуда).

А как выглядит ваше удаленное рабочее место? Запостите фото в комментарии, это будет очень мило.

А еще у нас опрос внизу, не забудьте кликнуть!

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