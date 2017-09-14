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«Я худею!»
Наши участницы познакомились со своими тренерами

Наши участницы познакомились со своими тренерами

Ольга Антонова, Ольга Калугина, Елена Шнаревич и Людмила Антошечкина уже встретились со своими наставниками, побывали в своих клубах и начали путь к новой, совершенной фигуре.


Татьяна Репкина и Ольга Антонова.


Ольга Антонова будет заниматься в фитнес-клубе «Властелин». Ее тренером стала очаровательная Татьяна Репкина, которая уже работала раньше с нашей победительницей Кристиной Сухаревой. Вес Ольги на начало проекта - 97 кг.


Татьяна Кушнир и Людмила Антошечкина.


Людмила Антошечкина будет избавляться от лишних килограммов в велнесс-центре N-Ergo под руководством Татьяны Кушнир, той самой, которая работала с нашей героиней Лилией Алексеевой. Вес Людмилы на начало проекта - 103 кг.


Елена Шнаревич и Олеся Фомина.


Елена Шнаревич начала заниматься в велнесс-центре N-Ergo, ее тренер — Олеся Фомина. Вес Елены на начало проекта - 94 кг.

Ольга Калугина будет стройнеть и заряжаться энергией в фитнес-клубе «Лига чемпионов», ее тренер — Альбина Сергеева. Вес Ольги на начало проекта 80 кг.

Елена Парамонова и Елена Москалюк совсем скоро присоединятся к нашей акции, очень ждем их возвращения! Всем девушкам - удачи!

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 17:30 +2
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