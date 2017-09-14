Наши участницы познакомились со своими тренерами

Ольга Антонова, Ольга Калугина, Елена Шнаревич и Людмила Антошечкина уже встретились со своими наставниками, побывали в своих клубах и начали путь к новой, совершенной фигуре.



Татьяна Репкина и Ольга Антонова.



Ольга Антонова будет заниматься в фитнес-клубе «Властелин». Ее тренером стала очаровательная Татьяна Репкина, которая уже работала раньше с нашей победительницей Кристиной Сухаревой. Вес Ольги на начало проекта - 97 кг.



Татьяна Кушнир и Людмила Антошечкина.



Людмила Антошечкина будет избавляться от лишних килограммов в велнесс-центре N-Ergo под руководством Татьяны Кушнир, той самой, которая работала с нашей героиней Лилией Алексеевой. Вес Людмилы на начало проекта - 103 кг.



Елена Шнаревич и Олеся Фомина.



Елена Шнаревич начала заниматься в велнесс-центре N-Ergo, ее тренер — Олеся Фомина. Вес Елены на начало проекта - 94 кг.

Ольга Калугина будет стройнеть и заряжаться энергией в фитнес-клубе «Лига чемпионов», ее тренер — Альбина Сергеева. Вес Ольги на начало проекта 80 кг.

Елена Парамонова и Елена Москалюк совсем скоро присоединятся к нашей акции, очень ждем их возвращения! Всем девушкам - удачи!