Ольга Антонова: «Пить больше воды – это очень сложно!»

Незаметно пролетела первая неделя проекта. Но сколько впечатлений, сомнений и тревог было в ней: «Смогу ли я?», «А точно ли мне это нужно?», «Может, зря я всё это затеяла?». И вот прошла тренировка, вторая… Цифры на весах пошли вниз, и теперь я точно знаю, что хочу и могу.



Самой трудной преградой для меня явилась я сама, со всеми своими комплексами и предрассудками. Думаю, что с подобным сталкивались многие: как только тело становится несовершенным, перестаешь фотографироваться, реже появляешься на людях, чаще остаешься дома, при этом планируешь в ближайшее время заняться собой.

В конце концов замечаешь, что новых фото нет уже почти год, что вечернее платье не лезет даже на нос и, встав на весы, понимаешь, что ситуация вышла из-под контроля.

А потом раздается щелчок, то ли в весах, то ли в голове, и начинаешь действовать. Именно в этот момент важно чувствовать поддержку – это придаёт сил сделать первый шаг.





Хорошим толчком для меня стала фраза моего тренера из клуба «Властелин» Татьяны Репкиной: «Не надо перекладывать ответственность за свой вес на других». Внутренне я очень тяжело перенесла эту фразу, но ею следовало переболеть. Теперь я точно знаю, что всё зависит только от меня: и моё питание, и моя активность, да и вся моя жизнь. Не стоит уступать другим слишком много и часто, тем более себе во вред. По сути, это проявление неуважения к себе. Самое главное и самое сложное – полюбить себя, начать себя уважать, понять и почувствовать, что ты не хуже других, ты со всеми наравне.





В моей тарелке появилось больше овощей. Пока я их не очень люблю, но учусь готовить по-новому: разнообразные салаты, тушеные овощи, пассерованные и даже овощи гриль. Эксперименты коснулись и шашлыка: свинину заменила шампиньонами и не прогадала. Очень вкусно, а главное — полезно. «Бутербродные» перекусы заменила нежирными творожками и фруктами. При сохранении той же калорийности я получаю меньше жиров и легкоусвояемых углеводов. По себе заметила, что правильные перекусы оставляют чувство сытости дольше.



Учусь пить. Как это ни странно, в течение дня я очень мало пила жидкости: 2-3 чашки кофе, и всё. Сейчас я стараюсь пить больше простой воды. И это очень сложно.

Завтра тренировка. Жду с приятным волнением. У каждого тренера свой, особый подход. Татьяна открыла мне новый взгляд на тренировку. Наше первое занятие было больше похоже на визит к психологу. И это здорово, потому что всё идет от головы и из головы. Пока мозг не перестроится, пока мысли не перейдут в новое русло, вес будет прежним. Поэтому продолжаем пить воду, правильно питаться и тренироваться, но самое главное – привыкаем к новым мыслям, к новому восприятию себя и своего тела.