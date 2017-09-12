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«Я худею!»
Наши «похудейки» подписали договор и готовы к тренировкам!

Наши «похудейки» подписали договор и готовы к тренировкам!

Участницы акции «Похудей со «Слободой» побывали в офисе нашей газеты, чтобы подписать договор и определиться, в каком клубе каждая будет заниматься.


Людмила Антошечкина, Ольга Калугина и Елена Шнаревич.

Елена Парамонова и Елена Москалюк сейчас находятся в отпуске, поэтому присоединятся к тренировкам чуть позже. Но мы учли их пожелания, распределяя клубы. Итак…

Людмила Антошечкина и Елена Шнаревич будут заниматься в велнесс-центре N-еrgo.

Ольга Антонова и Елена Парамонова — в фитнес-клубе «Властелин».

Ольга Калугина и Елена Москалюк — в фитнес-клубе «Лига чемпионов».

По условиям договора девушки обязуются регулярно посещать свои клубы, придерживаться разработанной для них программы питания, не менее одного раза в две недели писать блоги эксклюзивно для нашего сайта.

Напомним, что в первые четыре месяца участницы, которые занимаются в одном клубе, станут друг для друга главными соперницами. В финал выйдут три девушки – по одной из каждого клуба. Победительницей станет та, кто по итогам восьми месяцев потеряет наибольший процент веса. Он рассчитывается по формуле: сброшенный вес умножить на 100 и разделить на исходный вес.

Желаем всем девушкам удачи и... вперед!

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Автор: Лариса Тимофеева, вчера, в 12:15 +15
Они будут худеть со «Слободой»!
Они будут худеть со «Слободой»!
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