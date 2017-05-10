Татьяна Барщевцева: Появилось море энергии и желание двигаться вперед!

Всем огромный привет! Вот, наконец, и наступило долгожданное тепло. В шкаф постепенно убираются теплые вещи и достаются все более легкие и облегающие. Вчера по радио услышала смешное высказывание: «Весна покажет, кто качал пресс, а кто — дверь холодильника». Что ж, абсолютно верное высказывание… За последние годы всегда в начале теплого времени года я покупала одежду большего размера. Зима никогда не проходила для меня бесследно, каждый год приносил мне 5−7 кг прибавки в весе. Ну, эта весна тоже заставила меня немного потратиться, только траты были уже гораздо приятнее!

Жизнь постепенно устаканилась, и я начала потихоньку вносить некие послабления в свой режим, чтобы приспособиться к привычной жизни. Ведь проект, к моему великому сожалению, подходит к концу.

Ну, во-первых, я перестала вести свой дневник питания. Сначала было очень страшно, казалось, что постоянно переедаешь, когда в рот попадала еда, не взвешенная на весах. Потом постепенно привыкаешь и начинаешь доверять своему организму, он сам знает, сколько еды ему нужно… Надо только точно узнавать его сигналы. Теперь просто раз в неделю веду подсчет съеденного и тем самым контролирую себя.

Во-вторых, перестала посещать тренировки каждый день, теперь занимаюсь три раза в неделю и просто больше времени провожу на свежем воздухе: катание на велосипеде, прогулки с друзьями и с собакой… Пока стоит прекрасная погода, самое то. И организму надо немного отдохнуть, он и так проделал огромную работу.

Для большей мотивации прибегла к одному психологическому приему. Взяла два листка бумаги и на одном из них написала несколько историй, когда я испытывала дискомфорт, который мне причинял лишний вес, а на втором -положительные эмоции, которые я испытываю сейчас. Когда я писала истории на первом листе, воспоминания были такими четкими, как будто это случилось только вчера. На глазах навернулись слезы, я словно оказалась снова там… Было действительно неприятно. Второй листок написан был, конечно, только с улыбкой и только с положительными эмоциями. Этот прием помогает отбросить негатив и помочь подсознанию перестроиться на новую жизнь, на новые отношения и поведение в обществе.

Теперь о положительных сторонах… После похудения появилось приятное улучшение состояния здоровья. У меня пришло в норму давление (до похудения было 140/80, а сейчас 120/60), ушли ужасные головные боли (раньше я могла пить по две таблетки в день), перестала болеть спина, так как появился мышечный корсет. Также нормализовалась работа желудочно-кишечного тракта, прошли приступы панкреатита. Да и вообще, я стала более активна, куда-то делась моя сонливость, появилось море энергии и желание двигаться вперед. Появились новые планы и цели! Например, хочу попробовать себя в профессиональном спорте. Каком именно, пока не скажу… Но работать придется очень много.

Возможно, я не в праве раздавать советы, но мне хотелось бы немного помочь девушкам и женщинам, которые только собираются идти в зал:

1. Уделите достаточное внимание выбору одежды и обуви. Зачастую дискомфорт в спортзале вызван неуверенностью в себе, которую обостряет неудобная тесная одежда.

2. Не бойтесь обратиться за помощью к тренеру. Несколько занятий под контролем профессионала еще никому не мешали! Зато после вы будете знать технику выполнения упражнений.

3. Стремитесь к техничному выполнению упражнений. Техника — залог того, что все ваши мышцы будут работать правильно и вы не получите нежелательных травм.

4. Перед силовыми упражнениями обязательно делайте разминку. Разминка может включать в себя 20-минутную кардиотренировку, которая подготовит тело и вашу сердечно-сосудистую систему к нагрузкам. Не менее важно делать растяжку после тренировки, чтобы снизить последующую боль в мышцах. Чтобы на следующую тренировку вы шли не как на каторгу.

И еще! Никогда не стесняйтесь косых взглядов со стороны стройных девушек в облегающих майках. Наш путь только начинается, и со временем мы их еще догоним и перегоним!

От редакции: Татьяна Барщевцева пришла на проект с весом 90,3 кг, занималась 10 месяцев в клубе Fitcurves. Сейчас вес Тани - 63 кг, это минус 27,3 кг или 30,2% от общего веса.