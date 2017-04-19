Лилия Алексеева: Нелегко из толстушки превратиться в супермодель

Всем привет! Не знаю каким чудом, но мой вес снова пошел вниз! До конца проекта и моих занятий в велнес-центре N-Ergo меньше месяца, и моя цель почти достигнута. Честно, не знаю, получится ли добиться цифры на весах 70 кг, но очень бы хотелось.

Как я уже писала, если не получится на проекте сбросить до желаемой цифры, то окончание проекта меня не остановит. Ведь 70 кг - это все еще большой вес (сужу по себе, еще есть с чем работать!), много проблемных зон, которые хочется исправить. Ведь нелегко из толстушки 96 кг за 10 месяцев стать супермоделью. Люди идут годами, маленькими шашками к стройному или идеальному для них телу.

Мое мнение, что я могла бы, а может быть хотела, сбросить больше кг на проекте. Но мой организм повел себя иначе, с чем я уже смирилась. Во втором туре вес совсем медленно уходил, я переживала по этому поводу, выслушала много советов, читала информацию в интернете. Поверьте, очень многое я пробовала, чтобы сдвинуть вес с места.

Кто-то говорит, что это может быть и гормональный сбой, и проблемы с щитовидной железой. Я даже не расстроюсь, если не скину до желаемого веса на проекте. Дело даже уже совсем не в весе. У меня за это время поменялась вся жизнь, все мое мировоззрение. Я уже привыкла жить по-другому!

Иногда бывают дни, когда не могу выйти из дома (например, ребенок болеет). Не могу усидеть на месте, постоянно что-то делаю. Мне кажется, был бы у меня эллиптический тренажер, то у меня бы он не стоял в качестве вешалки, как многие рассказывают по своему опыту.

Думаю, бегала бы, как белка в колесе. Но пока финансовое положение не позволяет сделать такую покупку. Хочется съездить отдохнуть в этом году, с моей зарплатой все желаемое не может осуществиться, к сожалению. Когда я бросила курить, думала откладывать по 100 рублей каждый день (цена сигарет, которые я курила, была 98 рублей). Получалось первую неделю. Потом, то забываешь положить, то не хватает... Вот и странность, на сигареты то всегда хватало!

На сегодня мой вес 71.2 кг. Это почти — 25 кг!!! (- 24.8). Я очень горжусь, что смогла преодолеть этот путь, и свои вредные привычки оставила в прошлом. Я познакомилась с новыми людьми, у меня появились новые увлечения, новые цели. Хочется идти только вперед, не оборачиваясь!