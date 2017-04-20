Татьяна Барщевцева: Одежда размера М вкуснее любого пирожного!

Всем огромный приветище!!! Надеюсь, что у всех хорошее настроение. Погода нас не радует, но это только пока, скоро наступит потепление и выглянет долгожданное солнышко.

Ну, что вам рассказать… Самое яркое событие, которое у меня случилось за последнее время — это мой день рождения. Даже не просто день рождения, а юбилей. Тот возраст, когда каждая девушка задумывается о смысле своей жизни и подводит определенные итоги.

О смысле задумалась, итоги подвела.

И вот что у меня получилось.

Нашла прошлогоднее фото со своего праздника и сравнила с фотографией, сделанной в этом году. Смотрите сами!



2016 год.



2017 год.

Разница очевидна и заметна не только мне. Но фигура - это не все, что претерпело изменения. Самое главное: в новое для себя время я вступила с совершенно другими мыслями и целями, которые собираюсь достигнуть, по-другому взглянула на своих родных и друзей. Увидела в их глазах гордость и уважение. А это лучший подарок.



Свой день рождения я провела в не совсем привычном месте. Решила, что кафешки и рестораны — не самые подходящие места для моего праздника. Поэтому выбрала акваклуб, находящийся за городом. Там и отдохнуть можно хорошо, поплавать вдоволь и попариться, чтобы лишние токсины из организма вывести. В общем, полностью минимизировать нахождение за праздничным столом.

Правда развлечений было гораздо больше, чем я планировала (спасибо девчонкам!) Я услышала от них столько приятных и добрых слов, и еще раз убедилась, что у меня самые лучшие и верные друзья! Девчонки, я вас люблю!!! Спасибо за все!!!

Теперь немного о мотивации… Моей основной мотивацией стали первые результаты. Никакая еда не доставит такого удовольствия, как ощущение своего стройнеющего тела. Нет ничего более увлекательного, чем смотреть, как сила воли побеждает непокорное тело. Еще год назад я весила 100 кг и думала, что уже никогда не смогу от них избавиться.

Я, конечно же, понимаю, что мне предстоит еще большая работа над своим телом: сушка, рельефчик подкачать и т.д. Но я понимаю, сколько всего я уже сделала, и уважаю себя за это.

Когда меня спрашивают, не хочется ли мне иногда сладенького, я улыбаюсь. Сложно понять, не прочувствовав на себе: одежда размера М гораздо вкуснее любого пирожного!

Каждое утро я просыпалась с мыслью о новом дне, о том, что он сможет принести в мою жизнь что-то хорошее. Но и, конечно, пару слов о самом главном - приеме пищи за день.

Завтрак — не только важный прием пищи в плане режима и заряда энергии, но и приятное поощрение за легкий ужин. Завтрак может быть сладким, сытным, очень разнообразным.

На первых порах я чаще всего завтракала кашей (я люблю гречневую с добавлением сыра) или омлетами. Плюс позволяла себе что-то сладкое с чаем. Осознание того, что я съела что-то «запретное» с утра, не давало мне расслабиться днем — так было надежнее сохранять дисциплину.



И немного о моих результатах. Мне удалось еще немного сбросить, поэтому на сегодня мой вес составляет 62,8 кг. До моей цели осталось совсем чуть-чуть! Всем спасибо за внимание, добра и улыбок побольше. Целую!