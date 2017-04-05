Таня и Лиля на финишной прямой!

Наши участницы сбросили уже 49,7 кг на двоих! Осталось всего пять недель до того момента, когда мы объявим имя победительницы проекта. Кто это будет — женственная, нежная, как цветок, Лилия или яркая, стремительная красотка Татьяна?

Татьяна Барщевцева

Всем огромный привет! Я задалась целью придумать способы готовки, требующие как можно меньше времени. Лучшим помощником в этом стали пароварка и обычная духовка. Вот один из моих рецептов: грудку индейки (400 г) надрезать несколько раз в верхней части, добавить немного приправ по вкусу. Я добавляю перец и тимьян. Также можно использовать баклажаны — порезать их колечками и выложить на противень, сверху положить грудку и ни капли масла. Индейка во время тушения дает много сока и никогда не будет сухой. Выставить на таймере 40 минут, 180 градусов и вперед, делать свои дела. Получается вкуснятина!

Ну, я бы вам соврала, если бы сказала, что это единственная проблема.

Каждый худеющий человек сталкивается с ослабевающей мотивацией. У многих со временем размываются края мечты, сбивается прицел, скажем так. Я не стала исключением.

Смотрю на себя в зеркало. Вроде и так уже ничего, одежду разную могу купить. Вроде многие хвалят, и думаешь: ну, может, и все, хватит худеть? Нет! В зал буду продолжать ходить, мне очень нравится спорт. После тренировки чувствуешь заряд бодрости и хочется жить и творить… Вот все остальное: пятиразовое питание, все взвешивать, считать каждую калорию — это немного начинает надоедать… Но на моем пути попался очень хороший человек, который нашел нужные слова, чтобы дать мне очередной пинок под мой не до конца похудевший зад. Она сказала, что я никогда себе не прощу, если не доведу дело до конца.

Я снова взяла себя в руки, купила шорты, в которых представляла себя с самого начала в своих мечтах, и пошла дальше.

И летом на море я буду щеголять в самых коротких шортах и с самыми красивыми ногами!

Лилия Алексеева

Всем привет! Первым делом хочу поделиться главной радостью за последнее время: у меня сбылась еще одна мечта: мне подарили щеночка хаски! О нем я мечтала очень долгое время, и тут такой сюрприз. Много я мнений выслушала, что такой собаке нужно пространство и в квартире ей будет тяжело, что нужны активные прогулки и т. д. Но кто сказал, что у нас не будет активных прогулок? Мама-то ей попалась — уже не бегемотик на диване, а мой сынок такой же активный, как и наша малышка!

На сегодня вес у меня 72,6 кг, уходит медленно. Но я решила больше не зацикливаться на цифрах, вернулась в обычный режим 2−3 тренировки в неделю, кардио по 30 минут перед тренировкой и после. Жду с нетерпением хорошей погоды. Больше пеших прогулок на свежем воздухе лучше, чем кардио в зале. И еще хочу вспомнить, что такое велосипед, с детства на нем не каталась, но этим летом, думаю, начну.

Настроение отличное, жду тепла и лета. Столько планов на этот год, уже думаю, как все успеть?

Сейчас понимаю, что все успею, ведь я вычеркнула вечернее лежание на диване!

Задумываюсь об отдыхе. Хоть фигура еще не в идеальном состоянии, но уже не так стыдно будет на пляже. Задалась вопросом, куда ехать. Очень хотелось бы услышать ваши отзывы: куда вы ездили с ребенком на наше побережье? Мне очень понравилось в Крыму, но мы ездили на машине, а в этом году еду отдыхать вдвоем с ребенком, и я не рискну сесть за руль. На самолете я боюсь летать до жути. Остается автобус или поезд. Очень жду ваших отзывов в комментариях к моему блогу на портале Myslo.ru.

Еще хочу сказать огромное спасибо всем, кто меня поддерживает и за меня болеет. Столько хороших и добрых слов я слышу в свой адрес! Правда, очень приятно, особенно когда говорят, что ждут наших с Таней блогов с нетерпением, что они помогают и другим бороться со своим весом, со своими привычками. Я думаю, такие проекты очень нужны. Тем, кто попал в него, они дают толчок что-то поменять в жизни. А тем, кто нас читает, — шанс посмотреть на все со стороны и понять, что такой вес можно сбросить!