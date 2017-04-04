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«Я худею!»
Татьяна Барщевцева: Летом на море буду щеголять в самых коротких шортах!

Татьяна Барщевцева: Летом на море буду щеголять в самых коротких шортах!

Всем огромный привет! На улице переменчивая погода, и я умудрилась немного приболеть. Несколько дней подряд держалась высокая температура, слабость и постоянно хочется спать. Видимо, авитаминоз постучался и в мои двери. В связи с этим приобрела себе хорошие витамины и добавила их в свой рацион. Вообще старалась пить витамины на протяжении всего периода сброса веса, но в последнее время стала отдавать предпочтение фруктам. И эта ошибка сразу же аукнулась мне понижением иммунитета. Прочитала много статей по данной теме и оказалось, что во фруктах, которые продаются в наших магазинах, витаминов считай что и нет, одна фруктоза. Поэтому моими спутниками теперь будут омега и витамины, включающие все компоненты, необходимые для женщин.


Июль 2016 г - вес 90,3 кг. Апрель 2017 г - вес 64 кг.


Расскажу о небольших проблемах, с которыми я недавно столкнулась. Ну как недавно?.. На протяжении всего периода каждого стройнеющего человека посещают мысли о вредной еде. Вредная в моем понятии - это еда, продающаяся в палатках, различных сетях быстрого питания и т.д. Но меня притягивают не сами продукты, а соблазн не готовить самой, не тратить на это время.

Я задалась целью придумать способы готовки, требующие как можно меньше времени. Открыла для себя белковый коктейль, который пью сразу после тренировки и иногда заменяю им приемы пищи.

Лучшим помощником мне стали пароварка и обычная духовка. При правильном использовании и выборе продуктов моего участия требуется совсем немного. Вот один из моих рецептов: грудку индейки (400 г) надрезать несколько раз в верхней части, добавить немного приправ по вкусу. Я добавляю перец и тимьян. Можно использовать баклажаны, порезать их колечками и выложить на противень, сверху положить грудку и - ни капли масла. Индейка во время тушения дает много сока и никогда не будет сухой. Закрываем духовку, выставляем на таймере 40 минут, 180 градусов и вперед, делаем свои дела. Вкуснятина! Никакой фастфуд не сравнится…


Ну, я бы вам соврала, если бы сказала, что это единственная проблема. Каждый худеющий человек сталкивается с ослабевающей мотивацией. У многих со временем она ослабевает, размываются края мечты, сбивается прицел. Я не стала исключением. Смотрю на себя в зеркало.

Вроде, и так уже ничего, одежду разную могу купить, многие хвалят меня. Думаешь, ну может и все, хватит худеть? Нет-нет, в зал я буду продолжать ходить, мне очень нравится спорт. После тренировки чувствуешь заряд бодрости, хочется жить и творить…


Вот все остальное: пятиразовое питание, все взвешивать, считать каждую калорию - это немного начинает надоедать. И, признаюсь, что моя цель размылась. Наверное, чем ближе к ней, тем все тяжелее. Но на моем пути попался очень хороший человек, который нашел нужные слова, чтобы дать мне очередной пинок под мой не до конца похудевший зад. Она сказала, что я никогда себе не прощу, если не доведу дело до конца. Ведь она свое дело довела и добилась очень многого в спорте.

Я снова взяла себя в руки, купила шорты, в которых представляла себя с самого начала в своих мечтах, и пошла дальше. Вперед и только вперед! И летом на море я буду щеголять в самых коротких шортах и с самыми красивыми ногами.

Кстати, мой вес 64 кг при росте 170 см. Моя новая цель - 58 кг. И я иду вперед к своей мечте!

 

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 15:25 +9
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