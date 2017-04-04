Лилия Алексеева: Вычеркнула вечернее лежание на диване из своей жизни!

Всем привет! Первым делом хочу поделиться главной радостью за последнее время, у меня сбылась еще одна мечта: мне подарили щеночка хаски! О ней я мечтала очень долгое время, и тут такой сюрприз. Много я мнений выслушала, что такой собаке нужно пространство и в квартире ей будет тяжело, что нужны активные прогулки и т.д. Но кто сказал, что у нас не будет активных прогулок? Мама-то ей попалась - уже не бегемотик на диване, а мой сынок такой же активный, как и наша малышка!





Июль 2016 г - вес 96 кг. Апрель 2017 г - вес 72,6 кг.



На сегодня вес у меня 72,6, уходит медленно. Но я решила больше не зацикливаться на цифрах, не заниматься в поте лица, а вернулась в обычный режим 2-3 тренировки в неделю, кардио по 30 минут перед и после тренировки. Жду с нетерпением хорошей погоды. Больше пеших прогулок на свежем воздухе лучше, чем кардио в зале. И еще хочу вспомнить, что такое велосипед, с детства на нем не каталась, но этим летом, думаю, пришло время вспомнить.

Настроение отличное, жду тепла и лета. Столько планов на этот год, уже думаю, как все успеть? Сейчас понимаю, что все успею. Ведь я вычеркнула вечернее лежание на диване!

Задумываюсь об отдыхе в этом году. Хоть фигура еще не в идеальном состоянии, но уже не так стыдно будет на пляже. Задалась вопросом, а куда ехать? Очень хотелось бы услышать ваши отзывы, куда вы ездили с ребенком на наше побережье?

Мне очень понравилось в Крыму, но мы ездили на машине, а в этом году едем отдыхать вдвоем с ребенком, и я не рискну одна поехать за рулем. На самолете я боюсь летать до жути. Выходит автобус или поезд. Очень жду ваших отзывов.

Еще хочу сказать огромное спасибо всем, кто меня поддерживает и за меня болеет. Столько хороших и добрых слов я слышу в свой адрес. Правда, очень приятно, особенно когда говорят, что ждут наших с Таней блогов с нетерпением, что они помогают и другим бороться со своим весом, со своими привычками.

Я думаю, такие проекты очень нужны. Тем, кто попал в него, они дают толчок в жизни что-то поменять. А тем, кто нас читает, - шанс посмотреть на все со стороны и понять, что такой вес можно сбросить!

Мои параметры было-стало: грудь 120-101 (-19 см), талия 103-83 (-20 см), бедра 114-98 (-16 см), вес 96 – 72.6 (-23.4).