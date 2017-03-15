Лилия Алексеева: Дайте совет, в чем моя ошибка?

Всем привет! До конца проекта осталось всего два месяца, а мой вес не хочет уходить... Не знаю, в чем моя ошибка? Или это нормальное явление? В последний месяц я потеряла всего 1 кг, на мой взгляд, это очень мало, когда есть столько лишних килограммов!

С тренером Татьяной из велнес-центра N-Ergo начали тестировать мой организм, добавляем изменения в питании, меняем силовые нагрузки, добавили еще один день кардио-тренировки. Прошла неделя в таком режиме, но вес такой же. Как будто не хочет со мной расставаться! Может, есть у кого советы? Кто-то сталкивался с такой проблемой? В общем, я немного расстраиваюсь, но руки не опускаю. Даже если во время проекта я не доберусь до цели, то потом не остановлюсь, пока не дойду до нее.



Друзья меня успокаивают, и говорят, что я все правильно делаю. Есть предположение, что вес медленно уходить стал, после того как бросила курить. Кто-то вес даже набирает и сильно - на 6−10 кг. Может, из-за этого?

А может, я слишком зациклилась над похудением? И мне нужно все и сразу, а так сбрасывать вес - это нормально? И стараться не переживать по этому поводу?

На данном этапе у меня загружен каждый день, я не ленюсь и не ем все подряд. Два раза в неделю работаю сутками, два раза - силовая тренировка, 2−3 дня - кардио-тренировка.