Елена Шнаревич: Борьбу с лишним весом продолжаю!

Всем привет! Прошел год с окончания «похудейки», в которой я приняла участие, удостоилась возможности поменять себя и стала победительницей проекта!

В принципе, за этот год ничего не изменилось, кроме причёски и цвета волос. Но вес я смогла удержать до декабря 2018 года. Вот зимние фото.

А в декабре организм дал сбой, по непредвиденным обстоятельствам мне пришлось начать принимать гормоны, и вес начал расти.

С декабря по май я набрала 7 кг и вешу сейчас 70 кг.

На данный момент все препараты отменены, но как организм поведёт себя дальше, не знаю…

Понимаю, что многие сейчас скажут, что не смогла удержать вес, наела жир и т. д... Но я по-прежнему занимаюсь в велнес-центре N-ergo и питаюсь только тем, что можно и полезно. Никаких колбас и майонезов в моём рационе нет.

По сути, в моей жизни ничего не поменялось. Но что-то пошло не так... Увы! Сама себе я не враг - зная, сколько было потрачено усилий, взять всё и испортить.

В остальном у меня всё отлично, я продолжаю борьбу. Всем спасибо и удачи)