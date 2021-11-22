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«Я худею!»
Маргарита Шелкова: «Вот и финишная прямая. У меня минус 22 кг!»

Маргарита Шелкова: «Вот и финишная прямая. У меня минус 22 кг!»

Осталось совсем чуть-чуть до конца проекта. Оглядываясь назад, я вижу, какие разительные изменения в моей жизни произошли за это время. В прошлом году вот я не могла нормально застегнуть свою любимую зимнюю куртку, а теперь я безумно счастлива, что она на мне висит. Еще свитеров пять, наверное, можно на себя надеть, а эта куртка все равно застегнётся))))

На днях у меня тренировка была с утяжелителями по 2 кг — это жесть, ноги отвалились просто. А если представить, сколько килограммов своего веса я раньше таскала на ногах, становится немного страшно…

Конечно, возвращаться к такому я и не собираюсь, поэтому и продлила свой абонемент в фитнес-клуб #ВФорме на следующий год.

Как раз на скидку в 10% попала, что не может не радовать))) Так что буду продолжать в том же духе — ходить на тренировки, а также следить за своим питанием и дальше)))

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Автор: Лариса Тимофеева
вчера, в 12:47 +7
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Марина Жутенкова. Минус 21,2 кг! Видеоблог для вас!
Марина Жутенкова. Минус 21,2 кг! Видеоблог для вас!
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