Кто стал победительницей проекта: Ирина или Наташа?

Дорогие друзья, наша очередная акция «Похудей со «Слободой» подошла к завершению. За эти восемь месяцев шесть женщин разного возраста попробовали изменить свою жизнь, избавиться от лишнего веса, полюбить спорт и правильное питание. В финал акции вышли две прекрасные женщины — Наташа Мельникова и Ирина Диканова. До последнего их результаты в процентном соотношении были практически одинаковы. По словам финалисток, за восемь месяцев их жизнь изменилась и очень.

Наталья Мельникова, 40 лет. Пришла на проект с весом 99 кг, на 15 мая 2019 г. сбросила 30 кг, сейчас ее вес — 69 кг:



99 кг.

— Что изменилось в моей жизни? Я сама, мое мировоззрение. Я не могла предположить, что меня этот проект сможет так затянуть и понравиться. Я совершенно не предполагала, что моя жизнь так перевернется. Стала спокойнее, раскрепощеннее, проще относиться ко многим вещам. Я с 14 лет постоянно находилась в процессе похудения. А сейчас это не процессе, а здоровый образ жизни. И мне он нравится.

Я начала читать много книг и статей по этому поводу. Я такой человек — мне нужны обоснования для действий, я на слово не верю.

Столкнулась с такой проблемой — ту еду, к которой я сейчас привыкла, проблематично найти, например, в кафе и ресторанах. Я даже задала вопрос на сайте моей любимой пиццерии, почему у них нет правильных десертов? А еще оказалось, что все заправки для салатов содержат сахар — мне сказали без вариантов, иначе люди его есть не будут.

Хочу сказать огромное спасибо моему тренеру в фитнес-клубе #ВФорме Петру Копанице, он очень позитивный — мне повезло с ним. У нас сейчас отношения дружеские. И на тренировках он — командир, и ты обязана выполнять все его требования, ты не можешь фыркнуть и уйти.

Моё окружение не верило в меня. Люди считали, что этот проект — очередное женское баловство, которое ни к чему не приведет. Но они ошиблись.

Для того, чтобы добиться успеха в похудении, нужно нормализовать своё питание, сон и… стать эгоистом. Если ты не поставишь себя на первое место, не забросишь хоть на время домашние дела — ничего не получится. Сегодня мне нужно выспаться и пусть оно всё горит ясным племенем. Примерно так (смеется).

Ирина Диканова, 48 лет. Пришла на проект с весом 113 кг., на 15 мая 2019 г. сбросила 37 кг, сейчас ее вес — 76 кг:



113 кг.

— Я пришла на проект осознанно, собиралась на него года четыре. Смотрела все выпуски газеты «Слобода», читала блоги на сайте и думала — ну вот, у женщин же получается, значит, и я смогу. С каждым годом возраст все больше, ну, думаю, уже не стоит — пенсионерку не возьмут. А тут пенсионный возраст повысили, и я решила — до пенсии еще далеко, надо идти на проект! И отправила письмо.

Проект замечательный. Я и раньше пробовала худеть — диета Дюкана, похудение по Борменталю, тайские таблетки… Вес снижался, затем снова набирала килограммы, да с запасом. Теперь я понимаю, что мне не хватало контроля, ответственности — а на проекте за мной следит вся область! Да еще как бы я смогла подвести своего тренера из велнес-центра N-ergo Таню Кушнир? Ни за что! У нас в клубе замечательная атмосфера, все всегда готовы и рады помочь. Там почти домашняя обстановка.

Моя жизнь изменилась сильно. Во-первых, улучшилось здоровье. У меня сахарный диабет второго типа, но таблетки, которые мне прописала эндокринолог, не принимаю уже месяцев пять и сахар в крови — 5,2, а раньше зашкаливало за 15. Врач говорила — не похудеешь — умрешь. Давление тоже в норме. На пятый этаж взбегаю легко — с сумками, с внучкой, с коляской (смеется). А раньше уже на втором этаже — язык на плечо. Конечно, времени не хватает категорически, всегда жертвуешь сном — очень хочется выспаться.

Я очень счастлива, что стала частью проекта "Похудей со "Слободой". Чувствую себя прекрасно, выгляжу хорошо. И в магазинах одежды выбираю вещи, о которых раньше только мечтала.

Итак, по итогам подсчета процентов сброшенного веса к изначальному, победительницей проекта стала Ирина Диканова! Она сбросила 32,7%, а Наташа Мельникова - 30,3%. Поздравляем победительницу. В пятницу, 17 мая, ее ждет финальное преображение и выбор обновок.