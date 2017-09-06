Они будут худеть со «Слободой»!

Кастинг завершен! Вот наша золотая шестерка, которая будет заниматься в трех фитнес-клубах Тулы: N-Ergo, «Властелине» и «Лиге чемпионов».

Елена Шнаревич, 34 года. Вес 95 кг, рост 156 см

Выбор портала Myslo! Елена никогда не была худышкой, но после вторых родов очень сильно «выросла». До беременности ходила на восточные танцы, за шесть месяцев похудела на 12 кг. Очень надеется на наш проект и свою удачу!

Елена Парамонова, 28 лет. Вес 92 кг, рост 157 см

Выбор портала Myslo! Елена сидела на многих диетах, результат был, но вес возвращался назад. Из-за лишнего веса у женщины начались проблемы со здоровьем. Елена очень хочет похудеть и быть здоровой, очень надеется на наш проект.

Людмила Антошечкина, 31 год. Вес 103 кг, рост 165 см

Долгое время пряталась в социальных сетях под красивой картинкой, но сейчас решила – пора стать красивой и в жизни! Людмила очень хочет похудеть, ведь из-за лишнего веса не складывается жизнь, и не только в личном плане...

Ольга Антонова, 32 года. Вес 92 кг, рост 161 см

Избыточным весом страдает с девяти лет. После рождения дочки в 25 лет весила 116 кг, после вторых родов в течение полугода вес поднялся до 100 кг. 1 марта 2017 года взяла себя в руки, но ей не хватает мотивации. Теперь Оля в нашем проекте!

Ольга Калугина, 34 года. Вес 80 кг, рост 145 см

Хотя вес Ольги меньше заявленного – 90 кг – учитывая ее рост, она имеет полное право участвовать в нашей рубрике. Ее мечта – вернуть свой прежний вес 46 кг, приобрести легкость, побороть проблемы со здоровьем и быть гордостью для сына.

Елена Москалюк, 41 год. Вес 100 кг, рост 169 кг

Избавиться от лишнего веса для нее — значит, быть здоровой, активной, позитивной. Елена – мама 9-летнего Василия, у мальчика установлена инвалидность, в том числе и ожирение. Избавившись от лишнего веса сама, Елена хочет помочь сделать это и сыну!