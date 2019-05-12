Наталья Мельникова: Один день из жизни. Где живет счастье?

Проснулась, как обычно, рано. За окном уже светло, май! Пока умываюсь и чищу зубы, на кухне ворчит, закипая, каша, дома тепло, повсюду разлит аромат ванили, оставшийся с предыдущего дня, после моего релакса — выпечки торта, обожаю радовать родных и близких людей.

Выпиваю бокал воды, готовлю фруктовый салат, каша уже готова, завтракаю. Потом обычные домашние дела — убрать, помыть, постирать, приготовить, но это не напрягает. Впереди еще целый день — выходной, солнечный.

Заглядываю в соцсети, там знакомые и родные люди уже бодрствуют.

Погода манит на улицу. Собираюсь и иду через парк на рынок. В парке включили фонтан, всё везде красиво, облагорожено, на спортивной площадке много народа.

Пока иду, вспоминаю, как учили дышать на пилатесе, поэтому дорога туда-обратно, а это около 5 км пешком «по долинам и по взгорьям», сопровождается реберным дыханием, так интереснее и веселее идти и, к тому же, это хорошее кардио при интенсивной ходьбе.

На рынке глаз радуют: обилие ассортимента и многообразие цветовой палитры. Делаю запланированные покупки. По дороге обратно думаю, где всё купленное буду размещать. Вспоминаю про шкаф на лоджии, который удачно разместился и вжился в дизайн прошлым лето, и про свободное пространство которого я забыла. Мелочь, а приятно.

Люблю, когда всё необходимое есть под рукой, поэтому часто себя поощряю приобретением чего-то мне АБСОЛЮТНО нужного в быту — это всевозможные контейнеры, формы для запекания, качественные дорогие специи и т. д., и т. п.

День клонится к вечеру. Сегодня по плану кардиотренировка и любимый болезненный стрейчинг у Натальи Биятовой. Ем овощной салат с кусочком отварной говядины и собственноручно приготовленным правильным вкусным геркулесовым хлебом, собираюсь и отправляюсь в зал. После окончания занятий — горячий душ, ароматный гель, жесткая мочалка, ореховый скраб, увлажнение кожи любимым кремом и домой.