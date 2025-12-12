6 лучших комментариев: 5 - 12 декабря

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»
Тульская ёлка попала в Книгу рекордов России
В 33 поселках и деревнях Тульской области появился мобильный интернет
Из-за сломанного рельса в центре Тулы встали трамваи
Лишился квартиры и денег по «долинской схеме»: туляк расскажет свою историю на круглом столе в Госдуме
Неработающий безнал и проблемы с возвратом: что не устраивает туляков в работе транспорта
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА
