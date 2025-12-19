6 лучших комментариев: 12 - 19 декабря

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»
В Тульской области появилась рабочая группа по снижению бюрократической нагрузки на педагогов
В Щекино до 31 января запретили запускать фейерверки и петарды
Погода в Туле 17 декабря: скользко и без существенных осадков
Подразделения ПВО уничтожили в Тульской области еще 8 беспилотников
Контрольная закупка Myslo: во сколько тулякам обойдется новогодний стол?
В школах Тульской области усилят меры безопасности после трагедии в Подмосковье
