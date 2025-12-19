  1. Моя Слобода
  6 лучших комментариев: 12 - 19 декабря
Лучшие комментарии

6 лучших комментариев: 12 - 19 декабря

6 лучших комментариев: 12 - 19 декабря

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»

- 1 -

В Тульской области появилась рабочая группа по снижению бюрократической нагрузки на педагогов

В Тульской области появилась рабочая группа по снижению бюрократической нагрузки на педагогов

- 2 -

В Щекино до 31 января запретили запускать фейерверки и петарды

В Щекино до 31 января запретили запускать фейерверки и петарды

- 3 -

Погода в Туле 17 декабря: скользко и без существенных осадков

Погода в Туле 17 декабря: скользко и без существенных осадков

- 4 -

Подразделения ПВО уничтожили в Тульской области еще 8 беспилотников

Подразделения ПВО уничтожили в Тульской области еще 8 беспилотников

- 5 -

Контрольная закупка Myslo: во сколько тулякам обойдется новогодний стол?

Контрольная закупка Myslo: во сколько тулякам обойдется новогодний стол?

- 6 -

В школах Тульской области усилят меры безопасности после трагедии в Подмосковье

В школах Тульской области усилят меры безопасности после трагедии в Подмосковье

19 декабря, в 16:29

