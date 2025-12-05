  1. Моя Слобода
  2. Блоги
  3. Блоги
  4. Лучшие комментарии
  5. 6 лучших комментариев: 28 ноября - 5 декабря - Блог «Лучшие комментарии» - MySlo.ru
блоги
блоги
Регистрация
Лучшие комментарии

6 лучших комментариев: 28 ноября - 5 декабря

6 лучших комментариев: 28 ноября - 5 декабря

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»

- 1 -

Туляки выступили против предстоящего концерта Ларисы Долиной

Туляки выступили против предстоящего концерта Ларисы Долиной

- 2 -

В Туле список подвалов-бомбоубежищ сократился вдвое

В Туле список подвалов-бомбоубежищ сократился вдвое

- 3 -

В Заречье Hyundai после ДТП с легковушкой «запрыгнул» на Nissan

В Заречье Hyundai после ДТП с легковушкой «запрыгнул» на Nissan

- 4 -

Повышение утильсбора на авто, подорожание ОСАГО и сбор биометрии: какие законы вступают в силу в декабре в России

Повышение утильсбора на авто, подорожание ОСАГО и сбор биометрии: какие законы вступают в силу в декабре в России

- 5 -

Жители ЖК «Баташевский сад»: «Тонем в канализации, и никто не может нам помочь!»

- 6 -

Скорость движения трамваев на Пролетарском мосту снизят до 10 км/ч

Скорость движения трамваев на Пролетарском мосту снизят до 10 км/ч

Опрос

Лучший комментарий - ...

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор
5 декабря, в 17:55 +4

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
6 лучших комментариев: 21 - 28 ноября
6 лучших комментариев: 21 - 28 ноября
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.