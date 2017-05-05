6 лучших комментариев: 24 - 30 апреля
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
Орфография и пунктуация авторов сохранены.
- 1 -
«Хомяки на ресницах» - тренд или нет?
- 2 -
Восточный обвод Тулы станет шире на две полосы в 2019 году
- 3 -
В Туле возле школы обнаружили труп мужчины
- 4 -
В Пролетарском районе Тулы обнаружена «танцующая» остановка
- 5 -
Рваные штаны и колготки в сетку - тренд или нет?
- 6 -
Субботник в Туле прошел под выступления ложкарей
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