  1. Моя Слобода
  2. Блоги
  3. Блоги
  4. Лучшие комментарии
  5. 6 лучших комментариев: 21 - 28 ноября - Блог «Лучшие комментарии» - MySlo.ru
блоги
блоги
Регистрация
Лучшие комментарии

6 лучших комментариев: 21 - 28 ноября

6 лучших комментариев: 21 - 28 ноября

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»

- 1 -

В тульской столовой нашли говядину с ДНК свиньи

В тульской столовой нашли говядину с ДНК свиньи

- 2 -

Идея со столбиками на дублере пр. Ленина оказалась провалена

- 3 -

Ограничение движения трамваев по Пролетарскому мосту в Туле продлено по 7 декабря 

Ограничение движения трамваев по Пролетарскому мосту в Туле продлено по 7 декабря

- 4 -

Тульские бизнес-леди озвучили свои инициативы в Госдуме

Тульские бизнес-леди озвучили свои инициативы в Госдуме

- 5 -

Новый мост через Упу решили официально назвать «Оружейным»

Новый мост через Упу решили официально назвать «Оружейным»

- 6 -

PAV-4304.jpg

Фестиваль «Молодая фотография» в Туле: какой кадр станет шедевром?

Опрос

Лучший комментарий - ...

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор
вчера, в 20:11 +1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
6 лучших комментариев: 14 - 21 ноября
6 лучших комментариев: 14 - 21 ноября
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.