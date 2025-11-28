6 лучших комментариев: 21 - 28 ноября

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»
В тульской столовой нашли говядину с ДНК свиньи
Идея со столбиками на дублере пр. Ленина оказалась провалена
Ограничение движения трамваев по Пролетарскому мосту в Туле продлено по 7 декабря
Тульские бизнес-леди озвучили свои инициативы в Госдуме
Новый мост через Упу решили официально назвать «Оружейным»
Фестиваль «Молодая фотография» в Туле: какой кадр станет шедевром?
