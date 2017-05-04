6 лучших комментариев: 17 - 23 апреля
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
Орфография и пунктуация авторов сохранены.
- 1 -
В Туле посадят
многолетние растения
- 2 -
У жителей поселка Старо-Басово в Туле отбирают детскую площадку
- 3 -
Туляки просят организовать одностороннее движение на улице Клары Цеткин
- 4 -
Пропал бультерьер. Нашедшим – вознаграждение
- 5 -
По Кимовску
разгуливает кабан
- 6 -
В ПДД могут внести изменения для удобства мотоциклистов
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