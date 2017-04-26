«Хомяки на ресницах» - тренд или нет?

Наращивание ресниц действительно придает взгляду выразительность. Но когда «не свои» реснички мохнатятся в 2-3 ряда с явным избытком – глаза становятся похожими на шмелей, гусениц, хомяков.

Стоит ли знать меру в желании хлопать ресницами и взлетать? Или чем гуще, тем лучше? Об этом мы спросили стилистов.

Яна Ясная, персональный стилист:

- Лично я за естественную красоту. Я не против накладных ресниц, накачанных губ и наращенных волос в том случае, если никто даже не догадывается о проведенных вами процедурах, и всё смотрится гармонично и натурально. Поэтому если хочется усовершенствовать густоту своих ресниц, то я бы рекомендовала выбирать свой размер.

Ксюша Горохова, стилист-консультант, гид по стилю:

- Я - за естественность. Такого рода тренд однозначно говорит о вложении средств «не туда». Ежемесячные расходы на наращивание ресниц равны по цене самым лучшим средствам для их роста и питания!

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