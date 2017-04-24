Рваные штаны и колготки в сетку - тренд или нет?

Заглавное фото: bracatus.com.

В моде часто возникают явления, которые ставят в тупик. Вроде все носят – стало быть, тренд? Но ведь иногда это смотрится так странно, а иногда и откровенно некрасиво… Модно или вульгарно? Модно или вульгарно? Как не перейти грань «нарядилась» и оставаться стильной? Мы взяли несколько модных явлений и спросили стилистов - тренд это или нет?

Первый вопрос - о рваных джинсах и пододетых под них колготках в крупную сетку.

Ольга Бузова.

Девушки натягивают колготки выше пояса джинсов и надевают короткие майки, чтобы всё это богатство было на виду. Тренд или нет?

Яна Ясная, персональный стилист

- Да, мода иногда сотрясает общественность, и на первый взгляд некоторые тенденции кажутся нелепыми. А потом (это, конечно, бывает не со всеми трендами), так начинают ходить все. Рваные джинсы плюс колготки в сетку – как минимум прикольно. Но тенденция подойдет далеко не каждой. Рекомендую смелым, активным и немного дерзким девушкам. Это подчеркнет их индивидуальность.

Ксюша Горохова, стилист-консультант, гид по стилю

- Колготки в сетку fishnet («рыболовная сеть») – безусловно, тренд со знаком плюс! Цветовая палитра - черная, телесная и коричневая, нежно-розовая, чернильно-синяя. Размер сетки напрямую зависит от полноты ног: чем они тоньше и стройнее - тем сетка крупнее.

А можно и не в сетку, а в ажур)). На фото ноги Ким Кардашьян.

Главный секрет успеха в этом случае - колготки на один размер больше, чтобы не было сильного обтягивания и не создавалась забавная ассоциация с продуктами питания))). Как носить? Да напоказ, натянув на талию выше брюк либо юбок, надев под абсолютно рваные «бойфренды» или mom-джинсы. Обувь - максимально удобная и без каблука (в случае с каблуками есть риск перейти грань вульгарности). Смело надевайте кроссы, кеды, лоферы,оксфорды. Если данный тренд не вписывается в ваш стиль, но хочется добавить некой шаловливости, можно обойтись и носочками в сетку – малая, но сильная деталь!

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