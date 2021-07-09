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Лучшие комментарии
9 лучших комментариев: 2 - 9 июля

9 лучших комментариев: 2 - 9 июля

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

 

- 1 -

В связи с резким ростом количества желающих привиться в регион доставлено сегодня более 16 тыс. доз вакцины

 

- 2 -

Мосты в Тульской области строятся с опережением графика

 

- 3 -

«Макдоналдс» на ул. Октябрьской в Туле временно закрыт

 

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Новый мост через Упу в Заречье: проект подорожал до 2 млрд рублей

 

- 5 -

Министра транспорта Тульской области наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

 

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666 рублей в Туле стоит один метр дорожной разметки

 

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Металлопрокатный завод приглашает сотрудников на работу

 

- 8 -

Выборы губернатора обойдутся областному бюджету в 170,5 млн рублей

 

- 9 -

«Накажи автохама»: гонщик на Audi едва «не оторвался» от своего ангела-хранителя

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Автор: Алексей Герасимов
вчера, в 18:20 +3
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7 лучших комментариев: 25 июня - 2 июля
7 лучших комментариев: 25 июня - 2 июля
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