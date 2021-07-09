9 лучших комментариев: 2 - 9 июля
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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В связи с резким ростом количества желающих привиться в регион доставлено сегодня более 16 тыс. доз вакцины
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Мосты в Тульской области строятся с опережением графика
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«Макдоналдс» на ул. Октябрьской в Туле временно закрыт
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Новый мост через Упу в Заречье: проект подорожал до 2 млрд рублей
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Министра транспорта Тульской области наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
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666 рублей в Туле стоит один метр дорожной разметки
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Металлопрокатный завод приглашает сотрудников на работу
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Выборы губернатора обойдутся областному бюджету в 170,5 млн рублей
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«Накажи автохама»: гонщик на Audi едва «не оторвался» от своего ангела-хранителя
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