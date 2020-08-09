Каракулевые шапки теперь положены не всем военным офицерам

Президент Владимир Путин подписал указ, который отменяет ношение каракулевых шапок высшими офицерами и полковниками российской армии.

В апреле этого года с инициативой об отмене каракуля выступило Министерство обороны выступало. Ряд СМИ предположил, что это было сделано для удешевления формы военных.

«Пункт 5 изложить в следующей редакции: шапка из каракуля серого цвета с козырьком (только для высших офицеров (с шитьем пятипроцентного золочения на козырьке) и полковников Федеральной службы охраны Российской Федерации, а также для высших офицеров (с шитьем пятипроцентного золочения на козырьке) войск национальной гвардии Российской Федерации», — гласит текст указа.

Каракулевые шапки заменят на меховые с козырьком для полковников и меховые с шитьем пятипроцентного золочения для высших офицеров.