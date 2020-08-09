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Каракулевые шапки теперь положены не всем военным офицерам

Каракулевые шапки теперь положены не всем военным офицерам

Глава государства уже подписал соответствующий указ.

Президент Владимир Путин подписал указ, который отменяет ношение каракулевых шапок высшими офицерами и полковниками российской армии.
 
В апреле этого года с инициативой об отмене каракуля выступило Министерство обороны выступало. Ряд СМИ предположил, что это было сделано для удешевления формы военных.
 
«Пункт 5 изложить в следующей редакции: шапка из каракуля серого цвета с козырьком (только для высших офицеров (с шитьем пятипроцентного золочения на козырьке) и полковников Федеральной службы охраны Российской Федерации, а также для высших офицеров (с шитьем пятипроцентного золочения на козырьке) войск национальной гвардии Российской Федерации», — гласит текст указа.
 
Каракулевые шапки заменят на меховые с козырьком для полковников и меховые с шитьем пятипроцентного золочения для высших офицеров.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 21:59 0
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