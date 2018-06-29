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6 лучших комментариев: 1 - 15 июня

6 лучших комментариев: 1 - 15 июня

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

Орфография и пунктуация авторов сохранены.

 

- 1 -

Уличная мода:
Наталия Гущина, 22 года

 

- 2 -

В тульском Басово заприметили двух лосей

 

- 3 -

Сквер на Красноармейском проспекте в Туле благоустроили за 8 млн рублей

 

- 4 -

Тулячка купила в супермаркете перепелиные яйца и... вывела из них цыплят

 

- 5 -

А было ли задержание: Блогер Сэм Никель «попался» тульской полиции на распространении наркотиков

 

- 6 -

Стоимость парковки рядом с тульской набережной может составить 100 рублей в час

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Автор: Алексей Герасимов, сегодня, в 18:57 +2
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8 лучших комментариев: 16 - 31 мая
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