6 лучших комментариев: 1 - 15 июня
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
Орфография и пунктуация авторов сохранены.
- 1 -
Уличная мода:
Наталия Гущина, 22 года
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В тульском Басово заприметили двух лосей
- 3 -
Сквер на Красноармейском проспекте в Туле благоустроили за 8 млн рублей
- 4 -
Тулячка купила в супермаркете перепелиные яйца и... вывела из них цыплят
- 5 -
А было ли задержание: Блогер Сэм Никель «попался» тульской полиции на распространении наркотиков
- 6 -
Стоимость парковки рядом с тульской набережной может составить 100 рублей в час
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