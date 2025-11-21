6 лучших комментариев: 14 - 21 ноября

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»
Контрольная закупка Myslo: пробуем сало
В Совфеде заинтересовались тульским опытом сохранения на местах медицинских кадров, почти 400 медиков-пенсионеров вернулись на работу
Тульская компания попалась на подделке сливочного масла
В России приняли закон о технологическом сборе
Трамваи в Туле оборудуют системой «Говорящий город»
В канале губернатора Тульской области в МАХ уже более 50 тысяч подписчиков
