6 лучших комментариев: 7 - 14 ноября

6 лучших комментариев: 7 - 14 ноября

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»

- 1 -

В Тульской области уничтожили 24 кг запрещенного сыра и мяса из Европы

- 2 -

- 3 -

Россиянам начнут отключать мобильный интернет на 24 часа после возвращения из-за границы

- 4 -

Демонтировал заглушку с трубы и поджег скопившийся газ: задержан виновник взрыва в жилом доме в Куркино

- 5 -

В 2026 году в Тульской области откроют четыре модельные библиотеки

- 6 -

«Звёзды под капельницей»: актриса из Тулы Евгения Осипова стала участницей нового реалити

Опрос

Лучший комментарий - ...

Автор
вчера, в 16:57 +3

