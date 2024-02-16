В чем преимущества и опасность знакомств на сайтах

Рассказывает Анна Ахмерова, психолог.

Сайты знакомств уже давно и прочно являются частью нашей жизни. До них, да впрочем и сейчас есть, — объявления в газетах, брачные агентства. Оно и понятно: вопрос о том, где и как встретить того самого или ту самую, актуален во все времена.

Мы много пересекаемся с другими людьми, но почти не общаемся с ними. Не знаем, как зовут наших соседей. Редко заговариваем с попутчиками в экспрессе. Мало общаемся с коллегами вне работы. Сейчас, чтобы узнать что-то новое или интересное, мы заходим в социальную сеть или новостную ленту. И вместо того чтобы рассматривать людей на улице, в транспорте, в кафе, рассматриваем аккаунты в соцсетях. Неудивительно, что знакомиться и общаться мы больше стали там же.

Невозможно однозначно сказать, плохая это тенденция или хорошая. Исследованием вопроса интернет-знакомств занимаются многие социологические институты в мире. Каковы преимущества и недостатки того, чтобы искать потенциального партнера для отношений на сайтах знакомств?

Огромный выбор

+ Знакомства в интернете позволяют охватить куда большее количество кандидатов, чем в обычной жизни. Вы не ограничены ни географическими, ни социальными рамками. Это актуально для тех, кто целенаправленно ищет партнера со схожими интересами, религиозными взглядами или живет в малонаселенном месте. И дает возможность пообщаться с людьми, которых в реальной жизни вы бы и не встретили.

- Рано или поздно широкий выбор начинает сбивать с толку и раздражать. А сайт знакомств — напоминать витрину, переполненную товарами, где сложно хоть на чем-то остановить свой взгляд. Это может стать изнуряющим и утомительным. Или же может привести к тому, что вы так и будете «перебирать» кандидатов, не перейдя к действиям в реальности.

Реальная возможность встретить пару

+ Один из пяти романов начинается в режиме онлайн (по данным американского исследования).

- При онлайн-знакомствах легче обманывать, говоря о своем возрасте, доходах, семейном статусе, весе, росте и внешности. Есть те, кто этим пользуется. Нет гарантий, что вы на такого не нарветесь.

Шансы на совместимость

+ Большинство сайтов знакомств предлагают тесты совместимости. Вы можете задавать определенные параметры (образование, интересы, регион проживания, черты характера, склонности и интересы), и это делает поиск более направленным. Сайт делает подборку анкет за вас и показывает анкеты тех, кто наиболее подходит под заданные параметры.

— При личном общении мы можем обнаружить, что человек с сайта совершенно не отвечает характеристикам, которые нас так привлекли в его анкете (при составлении анкеты люди могут приукрашивать действительность или неадекватно себя оценивать). Кроме того, алгоритмы подбора тоже несовершенны: вы видите только тех, кого вам предложил искусственный интеллект. И есть риск пропустить того, кто потенциально вам подходит, но не попал в подборку.

Можно выбрать комфортный режим общения

+ Знакомства в интернете дают уникальную возможность получить первую информацию о человеке и уже решить, встречаться ли с ним в реальности. После онлайн-общения у вас уже не будет страха, о чем говорить в реальной встрече. Это особенно актуально для людей, которые испытывают дискомфорт при общении с незнакомцами. Это большое преимущество для очень занятых людей, не имеющих возможности часто встречаться в реальной жизни.

- Общение в сети не дает важную информацию о собеседнике — жесты, мимика, интонация и тембр голоса, визуальный контакт, ощущение рядом с человеком. И в реальности все это может не совпасть с впечатлением от переписки с человеком.

Может помочь справиться со сложной жизненной ситуацией

+ Переживание разрыва отношений, утрата партнера, затяжное одиночество — в этих ситуациях сайты знакомств могут стать хорошим помощником, чтобы вернуться к жизни после тяжелых переживаний.

— Есть риск «подсесть» на сайты знакомств как на лекарство от одиночества. Или сразу же «провалиться» в новые отношения, когда еще не до конца прожито расставание с предыдущим партнером.

Поднимает самооценку

+ Участники сайтов часто пишут друг другу комплименты и выражают свое восхищение. Это прекрасно действует на самооценку.

— Нет никаких против :)

4 подсказки для знакомства в интернете

Будьте конкретными. Огромное количество кандидатов — это отлично. Но чем конкретнее будет ваш запрос, тем легче вам будет ориентироваться в предложенном разнообразии. Определите самые важные критерии для вас (возраст, образование, социальное положение, место жительства, черты характера) и сразу вступайте в переписку с подходящими людьми.

Доверяйте своей интуиции. Предложенные подборки кандидатов очень облегчают поиск и экономят ваше время. Но не полагайтесь на них полностью.

Начинайте переписку с тем, кто понравился. Иногда уже по первым фразам мы понимаем, стоит продолжать общаться или нет. Доверяйте своему личному впечатлению и чувствам. Не просите подруг/друзей/маму оценить того или иного кандидата. Вы подбираете человека для себя.

Не затягивайте с реальной встречей, если вам понравился профиль и сообщения, которыми обменялись в течении нескольких дней. Ведь вы зарегистрировались для того, чтобы найти пару для отношений, а не друга по переписке. Здесь работает правило: узнать человека получше до первой встречи. Но вы не получите больше информации, чем при реальных встречах.

Куда идти на первое свидание?

Оптимальный выбор, как показывают исследования, — это кофейня. «Пусть при первой встрече ничто, даже еда, не отвлекает вас друг от друга, — говорит социолог Джереми Николсон (Jeremy Nicholson). — Атмосфера кафе и общий стол создают эффект доверия и настроенности друг на друга».

Желаю вам реальной любви, даже если сейчас она в статусе «онлайн». В следующий раз мы разберем реальные истории знакомств в Сети. Вы тоже можете прислать свою ситуацию для разбора (конечно, инкогнито).