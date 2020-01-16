Как создать свою историю успеха в новом году

На фото кадр из фильма «Чародеи», 1982 г., в роли волшебницы Екатерина Васильева.

Новый год – это всегда подведение итогов, новый этап жизни, новый старт. И можно уже начинать делать первые шаги к успеху в 2020 году. Успешно прожить год – это значит приблизиться к своим целям, к своему истинному Я. Поговорим сегодня об этом. Отзывов жду на anzhela-haritonova@yandex.ru.

– С недавнего времени я отношусь к празднованию Нового года очень осознанно, ведь мы задаём старт новому циклу жизни. Очень хочется провести этот праздник так, чтобы настроить себя на достижение успеха и своих целей в следующем году. Расскажите, пожалуйста, как это лучше сделать.

Наталья, 32 года, Тула.

Как говорят мудрые, «успех – это одна удачная попытка из 1000». Обычно каждый мечтатель, «носитель идеи», проходит несколько провалов и неудач как минимум. Это проверка на прочность. Неудачи у большинства людей приводят к тому, что они прекращают свои попытки, и только у будущих победителей неудача превращается в источник личной силы. Она заставляет пробовать ещё раз, по-другому, с другого ракурса, заставляет пересмотреть свои идеи, что-то усовершенствовать или добавить.

В общем, неудача – колоссальный источник роста. А потом приходит один счастливый день, когда «носителя идеи» замечают и дело начинает идти в гору.

Следующий этап – нужно удержаться в этом состоянии и не упиваться появившимися благами и радостями, а развиваться и двигаться дальше. Вот такой незамысловатый контекст присутствует абсолютно в любой истории успеха.

А как насчёт того, чтобы написать свою историю успеха? Ведь всё, что происходит в материальном мире, сначала рождается в наших мыслях и мечтах. Чтобы вдохновиться, почитайте сначала истории успеха известных людей и помечтайте, чего хотелось бы именно вам. Определите, что значит успех именно для вас. Общество, соцсети, реклама нам навязывают такие желания и цели, которые не являются нашими на самом деле. Например, дорогостоящие покупки, гаджеты, идеалы красоты и так далее. Большинство людей на вопрос об успехе отвечают, что им нужен большой дом, семья, много денег и хорошая машина. Но может ли для всех быть всё одинаковым? Конечно нет. Это стереотип. Носители идеи успеха всегда выходили за границы и стереотипы. Вот и найдите свой критерий успеха. Ответьте себе на вопрос: а какую «границу» пора пересечь?

Ваша уникальная идея

Чтобы найти свою уникальную идею жизни, устройте себе мозговой штурм. Ответьте на вопросы:

Что вам не нравится в этом мире и что вы хотели бы изменить? Как бы вы это изменили, если бы у вас были любые возможности?

Что вам кажется неудобным, недостаточно продуманным, некомфортным? Как это можно изменить?

Чего вы сами боитесь больше всего? Как вы можете помочь людям справиться с подобным страхом?

Что вы сами хотите больше всего? Как вы можете помочь себе и другим людям достигнуть желаемого?

Что самое ценное, что можно дать человеку в этой жизни?

Марафон «Да!»

Подумайте над своей идеей 2-3 дня. Пусть она зародится, прорастет. Думайте над ней, когда ложитесь спать и когда просыпаетесь, возможно, вдохновение придёт к вам во сне. А потом устройте себе марафон «Да!». Вы обратились к Вселенной с вопросом: «Какова моя уникальная идея?» И, естественно, Вселенная ищет возможность вам ответить. Сделать она это может только через других людей, через случайные обстоятельства или знаки судьбы. Например, подкинуть какие-то газетные объявления, помочь услышать некие обрывки фраз, песню с важными для вас словами.

Прислушайтесь, что Вселенная ответит вам. Чтобы получить ответ, нужно быть открытым.

Если к вам подходит какой-то человек и хочет что-то сказать, не прерывайте его, даже если вы «всё знаете». Возможно, через этого человека к вам идёт важная информация. Не отказывайтесь от интересных предложений, пробуйте новое и необычное. Старайтесь сначала внутри себя отвечать «да!». Это помогает победить страхи и стереотипы. Конечно, не нужно соглашаться на предложения, которые совсем вам не по душе.

Убираем «ограничитель»

У каждого человека внутри есть некий «ограничитель». Его функция – беречь нас от разочарований. Но у некоторых он работает слишком сильно. Наверняка вы знаете таких людей, которые пробуют себя в чем-то один раз (максимум два), а после этого опускают руки.

Проще сказать – «у меня нет таланта к этому», забыть про все свои идеи и усесться перед телевизором.

Но лишь те люди, которые умеют снять свой «ограничитель», делают то, во что другие не верят, и превращают маленькие искорки своих способностей в огромные дела.

«Ограничитель» появляется в детстве. Когда что-то не получается, родители, сверстники или окружающие говорят: «Тебе не дано, не бейся головой об стену». И чтобы больше не испытывать это неприятное чувство неудачи, человек действительно больше не пробует. Но «ограничитель» – это основное препятствие к успеху. А без преодоления препятствий не бывает успеха.



Ваша лестница к успеху

Она состоит из ваших страхов, точнее, из их преодоления. Неважно, из скольких ступенек будет состоять ваша лестница, из 2-3 или из 10-15, важно, насколько упорно вы будете шагать по ней. Запишите все свои страхи. Страхи, связанные с самореализацией, с возможным изменением «семейного равновесия», ведь когда один член семьи начинает расти, это трансформирует всю семейную систему. Иногда из-за нежелания нарушить равновесие мы боимся сделать скачок. Запишите финансовые страхи, страхи из серии «не получится» или «не дано». Не забудьте про страхи выглядеть смешно или нелепо. Это страхи общечеловеческие, они есть у всех абсолютно.

Преодоление страха можно описать такой метафорой. Вам нужно сделать шаг вперёд, но вы ничего не видите, там туман. Вы долго стоите, у вас отекли ноги, вы замёрзли, устали и пр. Но вы всё-таки делаете шаг и оказываетесь в абсолютно новой красивой реальности. И мир заботливо подхватывает вас. Попробуйте, у вас получится!

Переносимся в будущее

А теперь самая приятная часть этой практики. Чтобы воплотить свою историю успеха, как правило, нужно от полугода до 3-х лет. Обеспечьте себе уединение, включите приятную музыку. Оптимистичное настроение обязательно! Итак, представьте, что вы делитесь с важными для вас людьми личной историей успеха. Или выступаете на сцене, например, читаете вдохновляющую лекцию про то, как вы удачно преодолели все свои страхи, что вас вдохновляло, что помогало идти вперед.

Представьте все в красках и деталях. Не забудьте запахи, звуки, ощущения тела. Что вы говорите людям со сцены или близким друзьям в уютной компании?

Мысленно просмотрите и прослушайте всю свою речь. Даже если какие-то моменты пока не вырисовываются до конца, то в процессе визуализации могут сами добавиться очень интересные детали. Самое главное в этой практике – поймать поток энергии. Вы творец и создатель. Напитайтесь этим состоянием. Время на выполнение практики от 20 минут до часа.

Пишем план!

Выходим из состояния визуализации, сразу берем лист бумаги и ручку и начинаем писать. Теперь нам нужно включить свою логику и расписать план, что нужно сделать, чтобы прийти к этому состоянию. Сначала можно написать все свои идеи, а потом эти идеи проранжировать по времени выполнения, что сначала, а что потом, так, чтобы в итоге получился план. И когда закончатся новогодние каникулы, ваше личное приключение будет только начинаться. Удачи!

Анжела Харитонова, практический психолог.