Как нужно помогать людям?

Вопрос от Светланы, 44 года, Тула.

— Я очень люблю помогать людям, особенно близким, но почему-то моя помощь не ценится и часто выходит мне боком. Сестра говорит, что хочет похудеть, я нашла ей диету, специальный обруч и массажёр для похудения, но она только отмахивается. Помогла сыну поступить в вуз, хотя он думал, что не сможет, так он бросил на 2-м курсе и ещё сказал, что это я виновата. С подругами, коллегами бывает так же. В итоге чувствую себя вымотанной, да ещё и виноватой. Может, вообще не стоит помогать, раз никто этого не ценит? Но так хочется делать добро…

Только цифры

На вопрос «Как часто вы помогаете другим?» туляки отвечают:

Откуда берутся «спасатели»?



У нас, русских людей, тема помощи, спасения, советов особенно актуальна. Но с точки зрения психологической зрелости, желание советовать, помогать постоянно окружающим — это нездоровые собственные психологические границы или нарушение психологических границ другого человека, что часто приводит к разочарованию и конфликтам в отношениях.

Такое сильное желание помогать, спасать, советовать идёт из детства. Возможно, человеку-«спасателю» приходилось всё время помогать и поддерживать кого-то из членов семьи. Это может быть, например, больной брат, отец-алкоголик, эмоционально неуравновешенная мама. И, скорее всего, это спасение не было завершено в детстве, то есть брату лучше не стало, отец не бросил пить и т. п. И тогда желание всё-таки завершить свою миссию «спасателя» переносится во взрослую жизнь. Объектом спасения и помощи может быть любой человек, даже если он, по сути, и не нуждается в таком участии.



Или второй вариант. У человека есть внутренние психологические проблемы, внутренние конфликты, но он их или не осознает, или боится их решить. И тогда, вместо того чтобы помочь себе, у него появляется желание помогать другим. Или даже наставлять, учить жить. Растворяясь в помощи другим, человек не чувствует своих собственных, иногда даже очень явных проблем. Например, одиночество, неумение реализовать себя и пр.

Так что ж теперь, вообще не помогать никому? Конечно, делать добро, помогать, проявлять участие, неравнодушие надо! Просто нужно помнить, что насильно никого осчастливить нельзя, даже если вы очень захотите.

Если вы действительно хотите помочь человеку и увидеть его радость, то придерживайтесь этих правил.

Три правила настоящей помощи

Помогай, если тебя об этом просят. Часто нам кажется, что мы лучше знаем, как для близкого человека или для сложившейся ситуации будет лучше, и пытаемся спасти, улучшить, объяснить, сделать что-то за него и т. п. Но он вас об этом не просит, и у него есть свое собственное мнение. В этом случае не стоит «причинять добро», иначе вам потом предъявят свое недовольство и даже обвинение.



Например, муж не хочет поддерживать себя в форме — заниматься спортом и правильно питаться, а вы постоянно стараетесь ему помочь: готовите, покупаете абонементы в спортзалы, ищете ему тренера, читаете нотации…



Или подруга часто жалуется на своего мужа, при этом она не собирается что-то менять в своей жизни, а вы пытаетесь «воспитывать» ее супруга, контролируете его, испытывая искреннюю жалость к подруге, знакомите ее с другими мужчинами.



Сестра не просит вас ни о чем, но вы видите, что она, по вашему мнению, одевается ужасно, и вы покупаете ей одежду, модные журналы, постоянно даёте советы по стилю. Если это поведение похоже на ваше — срочно остановитесь! Это их жизнь, и они не просили вас о помощи! В итоге лучшее, что вы получите, — это молчание и недовольство, а худшее — серьезные конфликты и обвинения. В этом случае вы встали в позицию «я лучше знаю», как для тебя нужно, то есть сверху. Значит, он или она снизу, и вы унижаете их своим «спасательством». Тут нужно помнить, что есть такая категория людей, которые всё время ноют и жалуются, и создается впечатление, что они просят о помощи. Но в реальности они не хотят менять ровным счётом ничего, а просто хотят жалости. Не попадитесь на эту удочку. Если вам не сказали конкретно: сделай это, пожалуйста, то не стоит разворачивать бурную деятельность. Выясните, чего же хочет человек на самом деле. Помогай, если сам в ресурсном состоянии. У каждого из нас бывают периоды наполненности энергией и периоды усталости. Если вы любите себя и следите за балансом напряжения/отдыха в своей жизни и живете в гармонии с собой, то вы, скорее всего, в ресурсе и способны помочь другому, если он попросит. А вот если вы сами устали, раздражены, обессилены и недовольны жизнью, то ваша помощь, скорее всего, разрушит и вас, и другого. Если у вас нет энергии, вы ничего хорошего не сможете дать нуждающемуся, даже если очень будете стараться. Вы не можете отдать то, чего нет.



Что делать, если близкому реально нужна помощь, а вы не в ресурсе? Сделайте то, что реально на данный момент сможет его хоть немного поддержать, но и не обессилит вас. И посоветуйте, к кому можно обратиться, чтобы получить реальную помощь.



Например, подругу бросил мужчина, она в слезах, просит поддержки. Но у вас самой сложная ситуация с мужем, вы в очень плохом состоянии. Посоветуйте обратиться к вашей общей подруге, которая достойно вышла из подобной ситуации и сейчас в новых отношениях. Ну или к хорошему психологу.

Помогай, если тот, кому ты помогаешь, готов большую часть действий делать сам. Применяй в помощи правило 80% действий делает сам человек (физических, моральных, эмоциональных) и лишь 20% - это ваша помощь. Тогда это действительно помощь. Если это так, значит, человек и правда заинтересован в том, о чем он просит. Если же человек только говорит или намекает, а всё делать придется вам, то это уже никак не помощь, а решение чужих задач своими силами. Причем задач, которые сам человек решать не намерен. Как ни странно, в такой ситуации помощник никогда не получает благодарности. А частенько ещё и упрёки, что что-то не так. А потом эту помощь от него уже начинают требовать.

Что делать, если вы никак не можете прекратить спасать окружающих? Попробуйте спасти самого себя. Посмотрите на себя как на человека, который нуждается в любви, удовольствиях, заботе, позитивной информации, правильной пище, красивой одежде, реализации своих планов. И помогайте на здоровье!

Это не эгоизм. Это первый шаг к помощи другим. Ведь давать что-то другим людям может только счастливый человек. Сначала приводим в порядок себя, а потом вы заметите, что стали гораздо лучше разбираться, кому стоит или не стоит помогать. И еще: есть люди, которым помощь нужна всегда — дети из дет­ских домов, одинокие старики, больные люди. Если не можете не помогать, займитесь ими.