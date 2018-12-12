Странные браки

Письмо Елены из Тулы.

Я полюбила практически слепого инвалида-колясочника и хочу выйти за него замуж. Друзья и близкие не понимают меня, крутят пальцем у виска. Мне 32 года, была три раза в неудачных отношениях, уже потеряла веру в любовь. Ему – 24, он человек с необычайно чистой и красивой душой, который вдохнул в меня жизнь. Да, он почти беспомощен, но я готова стать его глазами и его ногами. С ним я живу по-настоящему, я чувствую истинную любовь! Хочу от него детей. Разве я не имею права на счастье? Я устала это доказывать. Ведь некоторые женщины выходят замуж за уголовников, убийц, и это уже никого особо не смущает. Подскажите, как добиться понимания окружающих?

Несомненно, каждый имеет право на свое видение мира, свое мнение, свой выбор. И если автор письма абсолютно уверена в том, что именно с этим человеком она будет счастлива, то достаточно один раз откровенно объяснить это своим близким, а не отстаивать «с пеной у рта» свое право на счастье, ведь лучшим доказательством будет ваша реальная счастливая жизнь.

Но в психологии есть такой феномен: если человек подсознательно не уверен в чем-то, он начинает доказывать это окружающим, на самом деле пытаясь убедить самого себя в своей правоте. Связывая жизнь с человеком с ограниченными возможностями, вы берете на себя ответственность в первую очередь за него и за ваших будущих детей. Поэтому нужно быть на 100% уверенной, что вы готовы быть всю жизнь вместе, как говорится, и в горе, и в радости.



Как правило, свой «странный» для окружающих выбор женщины объясняют снизошедшей на них вселенской любовью, необыкновенным родством душ, судьбой. Но такая «божественная» любовь случается очень редко. А что же в остальных ситуациях? Часто такие необычные браки имеют под собой вполне реальное психологическое обоснование. Если мужчина удовлетворяет внутренние психологические потребности женщины, не важно, какой он, какие риски и перспективы с ним, женщина всё равно будет чувствовать необъяснимое сильное притяжение. А уж обернуть это влечение души (и/или) тела в «упаковку» высших чувств мы, женщины, умеем. Истинная причина просто не будет допущена в сознание женщины, а так и останется в подсознании.

Замуж за мужчину с тяжелой инвалидностью

Сразу скажу, что я совсем не против браков здоровых людей с инвалидами. Иногда, действительно, их душа бывает чрезвычайно светлой, а сила духа – изумительной. Взять хотя бы Ника Вуйчича: позитива и внутренней силы, исходящих от этого человека, хватит на 50 здоровых мужиков! Но это, к сожалению, не правило, а исключение.

Причины

В реальности же часто бывает наоборот. Мужчина-инвалид, не имеющий даже полноценных надежд на любовь, истосковался по ней, отсюда красивые мысли и слова, стихи, вера, философия. Такой мужчина готов поначалу буквально обожествлять свою возлюбленную, она для него ангел, спасительница, посланница свыше. Женщины, которые выбирают таких мужчин, обладают некоторым набором следующих качеств личности и потребностей:

Заниженная самооценка. Они не верят в удачные отношения с молодым, здоровым и реализовавшимся мужчиной. Негативный опыт обычно уже имеется. Комплекс «жертвы» и «жертвенности». Положив жизнь на алтарь «трудной, но высокой» любви, они значительно вырастают в собственных глазах. Это быстрый способ поднять свою самооценку буквально от «пола» до «потолка». Желание иметь абсолютно преданного себе мужчину. Мужчина-инвалид, который полностью от нее зависим, конечно, будет всегда целиком и полностью принадлежать ей. Отношения будут напоминать симбиоз: он питает ее самооценку, она – его потребность в любви и уходе. Сильный материнский инстинкт. Это женщины, готовые заботиться, ухаживать, отдавать себя, жить для кого-то. Ничего плохого в этом, естественно, нет: если их усилия действительно приносят добро в мир, то низкий им поклон.

Нужно знать и продумать заранее, каким может быть исход подобной ситуации, ведь ответственность за такой серьезный выбор чрезвычайно высока. Неблагоприятный исход такого брака случается тогда, когда потребности женщины в этом союзе не удовлетворяются, а то, что она себе намечтала, превращается из сказки в суровую реальность.



Мужчина-инвалид, не познавший любви родителей, близких, окружающих, а возможно, познавший грубое и равнодушное отношение, не научился любить. В его словах и мечтах всё прекрасно, а на деле так не получается. В его душе – обида на мир, людей, недоверие, страх, гнев и пр. И вместо того, чтобы делиться любовью, он делится этими чувствами. Что делать, если женщина ожидала «обожествления», вечной благодарности, а получила массу проблем – и психологических, и чисто физических? Она хотела вылечить любовью его израненную душу, но поняла, что и сама не способна настолько сильно любить (ведь самооценка низкая, а опыт любви – негативный). Далее всё зависит от того, как долго она будет терпеть и жить с «красивой сказкой» в душе.

Узница любви – замуж за заключенного

В последнее время участились браки и венчания в колониях, причем женщины влюбляются и выходят замуж, зная, что мужчина убийца, рецидивист или даже маньяк. Давно не секрет, что красивые письма из колоний, полные любви, сказочных обещаний, стихов, написаны парой особо талант­ливых заключенных и тиражируются всеми остальными сокамерниками во все города и веси. Каждый заключенный на время срока мечтает иметь хоть какую-нибудь женщину ради свиданий, секса, заботы. А чтобы давали свидания, надо жениться. У жены можно взять денег, и немалую сумму, а после отсидки будет где жить. Поэтому объявления о знакомстве из зоны крайне непритязательны: зэки готовы полюбить женщину старше, с детьми, любой внешности, лишь бы «душа была красивая». Россиянки в возрасте «за …», не избалованные мужским вниманием, часто «ведутся» на такие обещания.



Как правило, женщине, способной на брак с заключенным, в дет­стве уже приходилось спасать кого-либо из близких от алкоголизма, наркомании, игромании, суицида и т.п., но процесс спасения не удался. Такие вещи в 100% случаев невозможно вылечить любовью, если сам человек меняться не готов. Но многие женщины упрямо продолжают верить в обратное. А когда процесс спасения не завершен или завершился полным провалом, подсознание старается воссоздать подобную ситуацию в будущем, чтобы все-таки ее решить. Поэтому такие женщины всегда кого-то спасают.

Неблагоприятный возможный исход – вместо красивой любви и спасенного мужа, всю жизнь благодарного за жертвенный поступок, женщина может обрести серьезные проблемы. Вырвавшись на свободу, бывший заключенный из романтика превращается в «самого себя», становится таким, каким он был до заключения, плюс к этому жесткость и цинизм, приобретенные в тюрьме. Нередко женщины «приобретают» долги, угрозы и большие сложности с тем, чтобы выселить бывшего возлюбленного из собственной квартиры. А если она успевает родить общего ребенка – то вообще беда.

Красавица и чудовище



Бывает, красивая женщина выбирает себе мужчину с явными физическими недостатками, и ей это нравится. Случается, подобный выбор делает мужчина. В психологической литературе такие случаи называются монстрофилией. Что движет такими людьми? Именно такой у них «психосексуальный образ» желаемого партнера, а против природы не пойдешь. В таких отношениях «красавицы» надеются на преданность партнера, ощущение своего превосходства над ним и очень острые ощущения в любви.

Только цифры

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